Готуйте попкорн: 3 комедії на Netflix, які треба подивитися у п'ятницю

Настала довгоочікувана п'ятниця, а це значить, що є чудова нагода провести час з рідними. Атмосферний вечір ідеально доповнить легкий фільм, за переглядом якого можна посміятися та відволіктися від щоденної рутини.

24 Канал зібрав 3 фільми, які варто подивитися на Netflix ввечері. Дивіться трейлери та обирайте комедію для сімейного перегляду, яка вам сподобається.

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"Загадкове вбивство"

Рейтинг IMDb: 6.0

Рік: 2019

Жанр: комедія

Країна: США

У головних ролях: Адам Сендлер, Дженніфер Еністон, Люк Еванс

Поліціянт з Нью-Йорка та його дружина-перукарка вирушають у довгоочікувану подорож Європою та намагаються розкрити загадкове вбивство, яке трапилося на борту яхти мільярдера.

"Загадкове вбивство": дивіться онлайн трейлер фільму

У 2023 році на Netflix вийшло продовження улюбленої історії з Дженніфер Еністон у головній ролі.

"Загадкове вбивство 2": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кохання та інші неприємності"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Рейтинг IMDb: 5.6

Рік: 2006

Жанр: романтична комедія

Країна: США

У головних ролях: Меттью Макконехі, Сара Джессіка Паркер, Зої Дешанель, Джастін Барта, Бредлі Купер, Террі Бредшоу

Батьки втомилися, що дорослий син досі живе з ними, тому вирішують найняти жінку, яка професійно змушує чоловіків закохатися в себе та виманює їх з батьківського будинку.

"Кохання та інші неприємності": дивіться онлайн трейлер фільму

"Поцілунок на щастя"

Рейтинг IMDb: 5.4

Рік: 2006

Жанр: романтична комедія, драма, фентезі

Країна: США

У головних ролях: Ліндсі Логан, Кріс Пайн, Семер Армстронг, Брі Тернер, Фейзон Лав, Міссі Пайл

Головній героїні – спеціалістці у зв'язках з громадськістю завжди й у всьому щастило. Однак після поцілунку з незнайомцем на балі-маскараді дівчина починає притягувати невдачі.

"Поцілунок на щастя": дивіться онлайн трейлер фільму