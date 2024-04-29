Легкі фільми та цікаві серіали: що подивитися ввечері на Netflix, щоб розслабитися

Після робочого дня хочеться забути про незгоди та розслабитися. Допомогти в цьому зможе якісний фільм або серіал, що перенесе у вир шалених пригод та подбає про ваш міцний сон.

Кіно 24 зібрав ті кінокартини, що зараз є одними з найбільш популярних в Україні. Обирайте той фільм чи серіал, що допоможе вам найякісніше відпочити цього вечора.

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Які фільми подивитися ввечері на Netflix

"Дятел Вуді вирушає у табір"

Непосидючий дятел Вуді постійно у центрі неприємностей. Комедійний фільм розповідає про його чергові пригоди. Дятла виганяють з лісу, тож він знаходить для себе новий дім – табір "Ю-Ху". Вуді заводить друзів, разом з якими йому потрібно боротися з новими проблемами: у місті з'являється інспектор, який хоче закрити табір.

"Дятел Вуді вирушає у табір": дивіться трейлер онлайн

"Квиток до раю"

Художній фільм Ола Паркера вийшов ще у 2022 році, але тепер його можна подивитися на Netflix. У головних ролях – Джордж Клуні та Джулія Робертс. Стрічка розповідає про випускницю університету Рен, яка проводжає свою подругу Лілі на Балі.

Лілі раптово вирішила вийти заміж за молодого острів'янина. Її батьки – Девід та Джорджія – розлучилися після 5 років шлюбу затятими ворогами. Вони тимчасово примиряються та вирушають на Балі, щоб не дати доньці повторити їхню помилку.

"Квиток до раю": дивіться трейлер онлайн

Які серіали подивитися на Netflix

"Злочинці"

Новий німецький серіал додасть барв у вечір тих, хто фанатіє від трилерів та історій про пограбування. Він розповість про колишнього зламувача сейфів, який через складні обставини повертається до криміналу. Чоловік об'єднується з ще одним професіоналом. Разом їм потрібно влаштувати зухвале пограбування та уникнути переслідувань.

"Злочинці": дивіться відео онлайн

"Наш живий світ"

Документальний та видовищний серіал про природу точно допоможе забути про усі проблеми та розслабитися. Оповідачка Кейт Бланшетт супроводжуватиме глядача в історіях про кмітливість живих організмів. Мінісеріал про усе живе на нашій планеті надихатиме і вражатиме з кожною хвилиною.

"Наш живий світ": дивіться відео онлайн

Сподіваємось, серед цього переліку ви знайдете щось для себе. Бажаємо приємного вечора та перегляду!