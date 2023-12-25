3 українські фільми, які треба подивитися на Netflix у час різдвяних свят

Чимало українських фільмів вже доступні на стримінговій платформі Netflix. Серед них є й ті стрічки, які чудово підходять для атмосферних святкових вечорів.

Які саме фільми варто переглянути, щоб сповна відчути дух Різдв – розповість 24 Канал.

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"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке", 2019

Ця сімейна казка, знята за мотивами твору Сашка Лірника "Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід", точно покращить настрій кожному.

Головним героєм стрічки є хоробрий козак Семен, який був найвправнішим серед побратимів і не було нікого, кого б він боявся. Однак настає час, коли доводиться змагатися з Дияволом. Тоді вся майстерність, якою Семен володіє на полі бою, стає неважливою.

"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке": дивіться онлайн трейлер фільму

"Щедрик", 2022

Це історична драма українсько-польського виробництва, яку зняла Олеся Моргунець-Ісаєнко, вже полонила серця глядачів. Вона розповідає історію трьох родин – українців, поляків та євреїв. Події розгортаються у період Другої світової війни.

Сім'ї переживають окупацію під каральними режимами СРСР та Третього рейху, діти втрачають батьків та знаходять притулок у сім'ї викладачки співу Софії, рідна донька якої з допомогою всесвітньо відомого "Щедрика" прагне примирити світ.

"Щедрик": дивіться онлайн трейлер фільму

"Памфір", 2022

Завершуємо святкову добірку історією про хорошого сім'янина, який звертає з чесного шляху заради сім'ї. "Памфір" – прізвисько, яке чоловік отримав у рідному селі. Його історія поступово розкривається у фільмі.

Атмосферності додає локація та час розвитку подій – Захід України напередодні традиційного карнавалу Маланки.

"Памфір": дивіться онлайн трейлер фільму