Боротьба за корону та змови монархів: 5 фільмів про життя королівських сімей

Британська королівська родина завжди викликала активну хвилю обговорень у ЗМІ та соціальних мережах. Режисери – не виняток. Багато з них намагалися розповісти про життя королів і королев у своїх кінострічках.

Саме такі стрічки знайдете у новій добірці Кіно 24. Готуйте смаколики та вмощуйтеся зручніше, щоб цей вечір понеділка був незабутнім.

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"Ще одна з роду Болейн"

Рік: 2008

Жанр: історична мелодрама, драма

У головних ролях: Наталі Портман, Скарлетт Йоганссон, Ерік Бана, Джим Стерджесс, Крістін Скотт Томас

Сестри Анна та Марія Болейн боролися за увагу короля Генріха VIII з династії Тюдорів. Марія – мріяла стати вірною дружиною, а в Анні – ховалося полум'я. Проте тільки одна із сестер змогла піднятися на трон для недовгого правління.

Критики Великої Британії висловлювалися проти екранізації стрічки. Усе через те, що на головні ролі були обрані американські актори – Наталі Портман та Скарлетт Йоганссон.

"Ще одна з роду Болейн": дивіться онлайн трейлер фільму

"Король говорить"

Рік: 2010

Жанр: історична драма

У головних ролях: Колін Ферт, Джефрі Раш, Гелена Бонем Картер, Дженніфер Ілі, Майкл Гембон

Події відбуваються в першій половині XX століття у Великій Британії. В центрі сюжету герцог Йоркський – Альберт. Саме він має всі шанси стати майбутнім королем, проте одна серйозна проблема може стати йому на заваді.

На церемонії Оскар фільм був номінований в 12 категоріях і здобув перемогу в чотирьох з них: "Найкращий фільм", "Найкраща чоловіча роль" (Колін Ферт), "Найкращий режисер" (Том Гупер) і "Найкращий оригінальний сценарій".

"Король говорить": дивіться онлайн трейлер фільму

"Фаворитка"

Рік: 2019

Жанр: історичний байопік

У головних ролях: Емма Стоун, Рейчел Вайс, Олівія Колман, Дженні Рейнсфорд

Події фільму відбуваються на початку XVIII століття, в епоху правління Королеви Анни – останнього монарха династії Стюартів на англійському престолі. Сюжет розгортається навколо придворної дами Ебігейл, яка намагається стати фавориткою королеви Анни. Проте для цього їй потрібно протистояти власній кузині.

"Фаворитка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Єлизавета"

Рік: 1998

Жанр: драма

У головних ролях: Кейт Бланшетт, Джозеф Файнс, Джеффрі Раш, Венсан Кассель

Історична драма про королеву Англії – Єлизавету I. У фільмі розповідають про її юність, сходження на трон та ранній період правління. Одним з центральних сюжетів є історія кохання молодої королеви та її фаворита лорда Роберта Дадлі, графа Лестера.

"Єлизавета": дивіться онлайн трейлер фільму

"Молода Вікторія"

Рік: 2008

Жанр: драма, історичний

У головних ролях: Емілі Блант, Руперт Френд, Міранда Річардсон, Джим Броудбент

Ще в ранньому дитинстві Вікторія зрозуміла, що у неї велике майбутнє. Навколо майбутньої правительки відбувалося безліч політичних інтриг і авантюр, які їй потрібно було подолати. Крім сходження на трон королеви Великої Британії, стрічка демонструє лінію кохання з принцом Альбертом.

Слоган фільму звучить так: "Вона правила мільйонами, але її серце належало єдиному чоловікові".

"Молода Вікторія": дивіться онлайн трейлер фільму