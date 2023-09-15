І посміятись, і поплакати: 10 найкращих фільмів для осінніх вечорів

Дуже часто ми витрачаємо багато часу на пошук хорошого фільму для вечірнього перегляду. Іноді такі спроби потенційно приречені на провал. Осінні вечори часто хочеться провести вдома, за переглядом чогось атмосферного.

24 Канал підготував добірку десятки кращих різножанрових кінострічок, які точно потраплять до особистої колекції поціновувачів крутого кіно. Запасайтесь попкорном і обирайте те, що до душі.

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10 найкращих фільмів під будь-який настрій

"Щоденники принцеси" 1 та 2 частини (2001 рік) – комедія про школярку, яка дізнається, що має королівське походження і є головною претенденткою на трон у невеличкій країні Дженовії. Від вибору дівчини залежить не тільки її життя, а й доля цілої країни. До слова, ця кінострічка стала дебютною для акторки Енн Гетевей.



"Щоденники принцеси" / Фото IMDb

"Аліса в країні чудес" (2010 рік) – фентезі-фільм про дівчину, яка через незвичайного кролика, що був одягнутий у камзол, перевернула своє життя з ніг на голову, коли побігла за ним і впала у досить дивну нору. З цього моменту і почались незвичайні пригоди Аліси у дивній країні із чудернацькими героями. Окремо віддамо належне Джонні Деппу за роль Капелюшника. У 2016 році вийшло продовження історії – "Аліса в Задзеркаллі".

"Дощовий день у Нью-Йорку" (2019 рік) – мелодрама обертається довкола юної студентки факультету журналістики та її коханого. Одного разу парі випала чудова нагода взяти інтерв'ю у відомого кінорежисера, але по прибуттю до міста, яке ніколи не спить, на пару чекала низка негараздів, які дали тріщину в стосунках.

"Едвард руки-ножиці" (1990 рік) – фентезі-фільм із неймовірно захопливим сюжетом про істоту, яку створив один науковець. Через зовнішній вигляд, він не мав знайомих і друзів, але усе змінилось із появою у його житті милої дівчини Пег.



"Едвард руки-ножиці" / Фото IMDb

"Остання любов містера Моргана" (2013 рік) – драма, яка розповідає про втрату близької людини, відчуття самотності та непотрібності цьому світу. Але за чорною пеленою гіркоти втрати кохання, на заміну приходить яскраве світло у вигляді веселої парижанки із автобуса.

"1+1" (2011 рік) – неймовірна драма, заснована на реальних подіях, про двох чоловіків, які є різними за соціальними статусами й ролями, що зовсім не стало перешкодою у їхній подальшій дружбі.

"Третій зайвий" (2012 рік) – комедія про чоловіка та його найкращого друга дитинства ведмедя Теда, який дивним чином навчився говорити.



"Третій зайвий" / Фото IMDb

"Острів проклятих" 18+ (2010 рік) – психологічний ретро-трилер, який розповідає історію двох чоловіків, що прибули до психлікарні знайти небезпечну втікачку, яка втопила своїх дітей. Але чи справді це основна причина приїзду на острів?

"Три метри над рівнем неба" (2010 рік) – драма, яка розіб'є серце найбільшим критикам. Вона – порядна дівчина з принципами, а він – поганий хлопець, який завжди знаходиться у центрі уваги дівчат. Два паралельні світи, які стали одним цілим наперекір думки суспільства. Та чи триватиме це вічно?

"Диявол носить Prada" (2006 рік) – драма з нотками комедії про юну дівчину журналістку, яка потрапляє на роботу в одне з кращих модних видань. Однак строга керівниця уже на межі, щоб звільнити асистентку, але в один день дівчина вирішує кардинально змінити себе.



"Диявол носить Prada" / Фото IMDb

Автор: Марта Гнат