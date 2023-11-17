До Дня студента: 5 фільмів для атмосферного вечора з друзями

Щороку 17 листопада в Україні та світі відзначають День студента. Це чудова нагода провести час в компанії друзів, пригадати найяскравіші моменти та трішки відволіктися від повсякденної рутини.

День студента завжди асоціювався з вечірками та веселощами, однак в Україні триває війна, тому зараз обирають атмосферні та камерні святкування. Одним з варіантів, як відзначити цей день, – переглянути фільм у компанії друзів. 24 Канал приготував підбірку стрічок різних жанрів, у якій точно виберете щось для себе. Готуйте смаколики, влаштовуйтесь зручніше та насолоджуйтеся переглядом!

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"Соціальна мережа"

Рік: 2010

Рейтинг IMDb: 7.8

У цьому фільми ви дізнаєтеся історію створення однієї з найпопулярніших соціальних мереж – Facebook. Успіх цієї соцмережі назавжди змінив життя студентів-однокурсників гарвардського університету. Світ дізнався про Facebook у 2004 році й вже за кілька років його засновники стали наймолодшими мультимільйонерами США. Яким був шлях 19-річного студента Марка Цукерберга до всесвітнього визнання – дізнавайтеся у фільмі.

"Соціальна мережа": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ідеальне побачення"

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Рік: 2019

Рейтинг IMDb: 7.0

Брукс Ретіган – перспективний студент, який мріє вступити до Єльського університету, однак не має грошей на навчання там. Вечорами він підробляє у місцевому кафе, але накопичених коштів вистачило б лише на перший внесок. Через фінансові проблеми хлопець вирішує надавати ескорт-послуги – через мобільний додаток дівчата можуть "орендувати" його як бойфренда. Це приносить йому не лише непоганий заробіток, а й популярність. Згодом Брукс нарешті усвідомлює, що насправді йому потрібно від життя.

"Ідеальне побачення": дивіться онлайн трейлер фільму

"Душа компанії"

Рік: 2018

Рейтинг IMDb: 5.6

Домогосподарка Дінна переживає складний етап у житті – розлучення з чоловіком. У той час вона вирішує кардинально змінити своє життя та нарешті здобути вищу освіту. Одночасно з донькою Дінна подає документи до університету. Завдяки таланту влаштовувати вечірки жінка дуже швидко стає знаменитістю університетських соцмереж.

"Душа компанії": дивіться онлайн трейлер фільму

"Двадцять одне"

Рік: 2008

Рейтинг IMDb: 6.8

Бен Кемпбелл мріє навчатися в Гарварді, однак для цього потрібно 300 тисяч доларів, яких у нього немає. Одного разу він знайомиться з професором математики Мікі Роузом, який прорахував, як, використавши математику та вправність, можна пограбувати Вегас на кілька мільйонів.

"Двадцять одне": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ідеальний голос"

Рік: 2012

Рейтинг IMDb: 7.1

Закриває нашу добірку фільм про талановиту ді-джейку Беку Мітчелл, яка стала студенткою Барденського університету, бо так хотів тато. У навчальному закладі дівчина знайомиться з керівниками музичного колективу "Белли", який виступає акапельно. Бека погоджується стати однією з учасниць і разом з друзями починає шлях на велику сцену. Та що стане на заваді?

"Ідеальний голос": дивіться онлайн трейлер фільму