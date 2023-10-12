Що подивитися, коли хочеться плакати: 4 фільми, які вам допоможуть

Багато людей сприймають плач за слабкість, але це зовсім не так. Часто сльози допомагають нам позбутися стресу, звільнитися від поганих думок. Не всі люди можуть поплакати, тому допомогти в цьому може перегляд фільмів.

Увімкнувши чуттєвий фільм, ви зможете відволіктися від проблем, дозволити собі побути слабкими. Яку саме стрічку обрати, коли дуже хочеться виплакатися – дізнавайтеся у новій добірці 24 Каналу.

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"Винні зірки"

Рік: 2014

Жанр: романтичні, драма

Країна: США

Рейтинг IMDb: 7,7

16-річна Хейзел Грейс невиліковно хвора. Рак вразив її щитовидну залозу, легені, прикував до кисневого балона та позбавив надії на нормальне життя. Водночас дівчина переживає депресію, адже в її днях немає нічого позитивного. Заради батьків Хейзел відвідує центр "Серце Ісуса", де хворі діляться своїми історіями. Там дівчина знайомиться з Гасом Уолтерсом. Він був змушений залишити баскетбол через втрату ноги, але переміг хворобу та на все дивиться з оптимізмом. Саме він допомагає Хейзел зрозуміти, що хвороба не здатна позбавити елементарних радощів життя.

"Винні зірки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шлюбна історія"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Рік: 2019

Жанр: драма, комедія, мелодрама

Країна: США, Велика Британія

Рейтинг IMDb: 7,9

Чарлі – модний театральний режисер, Ніколь – актриса, яка залишила кар'єру в Лос-Анджелесі та переїхала до Нью-Йорка, щоб працювати з коханим. У їхньому подружжі все було добре, однак виник конфлікт, який вони намагаються розв'язати у психотерапевта. На прийомі жінка відмовляється зачитати вголос список того, за що вона полюбила свого чоловіка. Ніколь забирає 10-річного сина, вирушає на західне узбережжя та подає на розлучення. Й тепер залишається відчуття того, що всі попередні роки були ілюзією.

"Шлюбна історія": дивіться онлайн трейлер фільму

"Фрагменти жінки"

Рік: 2020

Жанр: драма

Країна: Канада, Угорщина, США

Рейтинг IMDb: 7,1

Марта та її чоловік Шон чекають на народження першої дитини. Вони давно хотіли це, новонароджена крихітка принесла величезне щастя, однак тривало воно недовго. Життя дівчинки закінчилося ще до того, як вона почала дихати. Марта, яка мріяла стати матір'ю, втрачає смак до життя, а шлюб опиняється на межі розриву.

"Фрагменти жінки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пурпурові серця"

Рік: 2022

Жанр: мелодрама, драма музичний

Країна: США

Рейтинг IMDb: 6,7

Кессі Салазар – амбітна музикантка, яка працює за копійки у звичайному нічному клубі, але мріє стати співачкою. Дівчина пише неймовірні пісні, однак не може покинути роботу. Їй потрібні гроші на лікування цукрового діабету. Щоб отримати медичну страховку та зменшити витрати, Салазар пропонує другові Френку, який служить морським піхотинцем, тимчасовий шлюб. Френк відмовляється, однак на фіктивне весілля погоджується його друг Люк.

"Пурпурові серця": дивіться онлайн трейлер фільму