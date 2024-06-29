Отримав престижні нагороди і завоював прихильність глядачів: ідея цікавого серіалу на вихідні

На вихідних є довгоочікувана можливість відпочити та переглянути фільми та серіали. Якщо ви у пошуках цікавого серіалу на цей вікенд – зверніть увагу на комедійно-драматичне кіно "Ведмідь".

Прем'єра серіалу "Ведмідь" відбулась у 2022 році, пише Кіно 24. Завдяки успіху його продовжили на третій сезон. Він вийшов кілька днів тому – 27 червня.

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Ідея серіалу на вихідні

Сюжет розгортається навколо молодого шеф-кухаря Кармена Берзато, який працював в одному з найкращих ресторанів світу. Після смерті брата він повертається до Чикаго та береться за управління забігайлівки, яка дісталась йому у спадок.

Раніше він готував вишукані страви, тож перейти на звичайні сендвічі йому непросто. Хлопець повинен керувати персоналом, розв'язувати питання закупівлі продуктів, чистоти. Він прагне створити успішний сімейний ресторан.

Кармена оточують різні люди: двоюрідний брат критикує його, а нова працівниця Сідні дає надію та завжди готова допомогти.

Вкінці першого сезону Кармен відкриває новий ресторан "Ведмідь" на місці старого закладу, а в наступних сезонах керує омріяним рестораном і постійно розвивається у своїй творчості.

"Ведмідь": дивіться трейлер онлайн

У комедійно-драматичному телесеріалі знялися Джеремі Аллен Вайт, Ебон Мосс-Бакрак, Айо Едебірі, Ліонель Бойс, Ліза Колон-Заяс та Еббі Елліотт. Режисер – Крістофер Сторер.

Рейтинг цього серіалу за Rotten Tomatoes — 94% від критиків, 65% від глядачів, тоді як рейтинг на сайті IMDb — 8,6. "Ведмідь" переміг у кількох номінаціях на "Золотому глобусі", Еммі та інших престижних преміях.

