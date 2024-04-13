Безумовно зацікавлять: фільми, які можна подивитися на вихідних з дітьми

Проведення часу з дитиною за спільним переглядом фільму може бути чудовим варіантом для вечора вихідного дня. Особливо, якщо цей фільми сповнений багатьох пригод та захоплюючого сюжету.

Кіно 24 підготувало 3 фільми, які можна подивитися з дітьми на вихідних. Приємного перегляду!

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"Дора і загублене місто"

Юна та розумна бешкетниця Дора, яка виросла в непрохідних джунглях зі своєю сім'єю вчених, що вивчають лісову флору та фауну, стикається з новим викликом, коли її сім'я таємниче зникає. Змушена відвідувати звичайну школу, Дора з усіх сил намагається пристосуватися до правил і розпорядку після життя на волі в джунглях. Так, обставини із зникненням її батьків змусять авантюрну душу розкрити цю таємницю.

"Дора і загублене місто": дивіться онлайн трейлер фільму

"Казки на ніч"

Життя Скітера несподівано змінилося, коли його заклопотана сестра доручила йому наглядати за своїми енергійними племінниками та морською свинкою. Намагаючись заколисати дітей, Скітер "закрутив" химерну казку про величний замок, галантного, але нещасного лицаря та принцесу. На його превеликий подив, фантастичні події його історії почали проявлятися в реальному житті, розмиваючи межі між вигадкою і реальністю. Захоплений цим незрозумілим явищем, Скітер заглибився у свою уяву, не підозрюючи про непередбачувані виклики, які можуть виникнути при перетворенні його мрій на реальність.

"Казки на ніч": дивіться онлайн трейлер фільму

"Фантастичні звірі і де їх шукати"

У світі фентезійних пригод з'явилася нова розробка – спін-офф улюбленої серії про Гаррі Поттера. Ця адаптація зосереджена на вигаданому підручнику, що використовується у школі магії та чаклунства Гоґвортс.

Історія розповідає про чарівника Ньюта Саламандра, автора підручника, який відкриває безліч нових і неймовірних живих організмів, включаючи ссавців, птахів і комах з надзвичайними властивостями. Прибувши до Нью-Йорка, Нейт необережно випускає рідкісних тварин зі своєї зачарованої валізи, після чого їх треба ловити по всьому місту. Тепер перед Саламандром стоїть завдання не лише повернути чарівних тварин, але й уникнути арешту.

"Фантастичні звірі і де їх шукати": дивіться онлайн трейлер фільму

На вихідних оберіть свій улюблений фільм для перегляду з дітьми. Чудово проведіть час, насолоджуючись кінострічкою разом!