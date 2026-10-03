Чаклуни, демони та примари: 4 корейські містичні дорами, які підкорили світ

Корейські серіали давно підкорили глядачів захопливими історіями про магів, привидів та безсмертних істот. Якщо ви шукаєте цікаву дораму на вечір, то наша редакція зібрала добірку популярних містичних стрічок, які точно не дозволять засумувати біля екрана.

Читайте більше про найкращі містичні дорами з високим рейтингом, які ви подивитесь на одному подиху від першої до останньої серії – у матеріалі 24 Каналу.

"Алхімія душ"

Рейтинг IMDb – 8,7

Події дорами розгортаються у вигаданій країні Техо, де молоді маги керують небесною енергією та остерігаються небезпечної забороненої магії. Смертоносна воїтелька Нак Су переносить свій дух у кволе тіло сліпої служниці Му Док, бо хоче врятуватись від неминучої загибелі. Тепер вона стає таємною наставницею шляхетного, але позбавленого магічних сил спадкоємця Чан Ука. Разом герої протистоять палацовим змовам і намагаються подолати смертельні пастки давнього закляття.

"Алхімія душ": дивіться трейлер дорами онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі захоплюються динамічним розвитком подій, чарівним акторським складом та вишуканим вбранням персонажів. Фахівці зазначають, що картина стала зразковим фентезійним проєктом, який майстерно поєднує східні бойові мистецтва з глибокою емоційною драмою.

"Мій коханий демон"

Рейтинг IMDb – 7,7

Безжальний демон Чон Гу Вон століттями укладає спокусливі контракти зі смертними людьми. Він забирає їхні душі в обмін на виконання заповітних бажань. Втім, життя головного героя несподівано змінюється після зустрічі зі спадкоємицею бізнес-імперії До До Хі. Під час загадкового нападу сили демона та його священне татуювання раптово переходять до дівчини. Заради власного порятунку безсмертний змушений укласти з нею фіктивний шлюб і стати її особистим охоронцем.

"Мій коханий демон": дивіться трейлер дорами онлайн

Що кажуть критики: На платформі Filmistani критики відзначають надзвичайну візуальну естетику серіалу та дивовижну екранну хімію головних акторів. Фахівці наголошують, що стрічка приваблює вдалим балансом між напруженим надприродним трилером та дотепним гумором.

"Готель Дель Луна"

Рейтинг IMDb – 8,2

У самому серці Сеула працює дивовижний готель, невидимий для звичайних перехожих, де зупиняються душі померлих перед мандрівкою до потойбіччя. Закладом уже тисячу років керує примхлива Ман Воль, покарана стародавніми богами за давній кривавий гріх. Через давню обіцянку батька посаду живого менеджера готелю обіймає освічений і педантичний юнак Чхан Сон. Хлопець допомагає примарам завершити земні справи та поступово розкриває трагічне минуле своєї загадкової хазяйки.

"Готель Дель Луна": дивіться трейлер дорами онлайн

Що кажуть критики: На оглядовому ресурсі MyDramaList фахівці підкреслюють неперевершену акторську гру співачки IU, бездоганний саундтрек і казкову роботу художників з костюмів. Рецензенти вважають проєкт емоційно зрілою філософською притчею про прощення і цінність кожної прожитої миті.

"Токкебі"

Рейтинг IMDb – 8,5

Незламний генерал Кім Шин через прокляття богів стає безсмертним демоном Токкебі з невидимим мечем у грудях. Протягом дев'яти століть він блукає землею та чекає на наречену серед смертних, єдину, хто здатна витягнути клинок і дарувати йому довгоочікуваний вічний спокій. Доля зводить його з життєрадісною школяркою Чі Ин Тхак, яка бачить духів і знає таємницю його порятунку.

"Токкебі": дивіться трейлер дорами онлайн

Що кажуть критики: У рецензіях порталу Prime Video кінознавці хвалять операторську роботу та акторський дует Кон Ю й Лі Дон Ука. Оглядачі зауважують, що шоу задало недосяжну планку якості для жанру містичної драми.

До речі, ми маємо ще для вас добірку високорейтингових корейських дорам, які можна подивитися з друзями.