Затягнуть з перших хвилин: 5 захопливих фільмів, які варто подивитися на вихідних

Пошук ідеального фільму для вечора суботи чи затишної неділі часом забирає більше часу, ніж сам перегляд. Якщо вам хочеться відволіктися від буденності й зануритися в історію, яка тримає інтригу до фінальних титрів або дарує щире естетичне задоволення, то варто звернути увагу на перевірені стрічки з сильним сюжетом.

24 Канал підготував добірку різножанрових фільмів. Вони точно допоможуть вам якісно відпочити та надовго залишать приємний післясмак.

"Залягти на дно в Брюгге" (2008)

Двоє ірландських найманих убивць провалюють важливе завдання в Лондоні, після чого бос відправляє їх пересидіти небезпеку в тихому середньовічному Брюгге. Старший напарник щиро насолоджується готичною архітектурою та спокоєм, тоді як молодший буквально божеволіє від нудьги й потрапляє у конфлікти з туристами та місцевими. Втім, все змінюється, коли одному з них надходить телефонний наказ ліквідувати іншого.

"Залягти на дно в Брюгге": дивіться трейлер фільму онлайн

"Минулі життя" (2023)

У центрі цієї історії опиняються Нора та Хе Сон – близькі друзі дитинства, які були закохані одне в одного у шкільні роки в Сеулі. Раптова еміграція родини дівчини розриває цей зв'язок і розводить їхні життєві шляхи на довгі двадцять років. Вони зустрічаються вже дорослими людьми, коли Хе Сон прилітає до Нью-Йорка всього на тиждень. За ці кілька днів герої гуляють містом, дивляться в очі своєму минулому та намагаються зрозуміти, ким вони могли б стати, якби життя склалося інакше.

"Минулі життя": дивіться трейлер фільму онлайн

"Ножі наголо" (2019)

Головний герой, допитливий детектив Бенуа Блан, розслідує вбивство відомого романіста Гарлана Тромбі, яке сталося на його власному маєтку в день святкування 85-річчя. Щоб встановити особу вбивці, детективу доведеться розплутати складний клубок хибних слідів та брехні.

"Ножі наголо": дивіться трейлер фільму онлайн

"Таємне життя Волтера Мітті" (2013)

Сюжет розгортається навколо скромного і непомітного працівника відомого журналу Волтера Мітті. Він веде дуже тихе життя, а всі свої мрії про подвиги та кохання реалізує лише у власних яскравих фантазіях. Втім, одного дня Волтер змушений наважитися на божевільний крок – вийти з зони комфорту і вирушити у реальну, повну небезпек та пригод подорож навколо світу.

"Таємне життя Волтера Мітті": дивіться трейлер фільму онлайн

"Готель "Ґранд Будапешт"" (2014)

Захоплива та візуально бездоганна історія розповідає про пригоди легендарного консьєржа розкішного європейського готелю месьє Густава та його вірного юного помічника, портьє Зеро Мустафи. Коли одна з багатих і літніх гостей готелю раптово помирає, виявляється, що вона залишила у спадок Густаву безцінну картину епохи Відродження. Багаті й розлючені спадкоємці звинувачують консьєржа у вбивстві, змушуючи його тікати від поліції.

"Готель "Ґранд Будапешт"": дивіться трейлер фільму онлайн

А якщо ви зараз переживаєте непростий період після розриву або просто шукаєте терапевтичне кіно, яке повертає віру в кохання та власні сили, зверніть увагу на нашу добірку фільмів, що вилікують розбите серце та допоможуть забути про сльози в подушку.