Добірка на вихідні: 5 крутих фільмів, від яких неможливо відірватися

Провести вихідні за кінострічками – завжди хороша ідея. Напередодні довгоочікуваного відпочинку пропонуємо добірку високорейтингових фільмів, від яких неможливо відірватись.

У цих стрічках досліджують теми жіночої сили, самовизначення, боротьби за права та визнання. Деякі з них ставлять під сумнів традиційні уявлення про гендерні ролі, показуючи жінок як незалежних, складних особистостей. Кіно 24 пропонує до перегляду одразу кілька захопливих фільмів.

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"Три білборди за межами Еббінґа, Міссурі", 2017

Рейтинг IMDb: 8,1

Жанр: драма

Де подивитись: Apple TV, Megogo, YouTube, Google Play Фільми

У маленькому провінційному містечку сталася жахлива подія: молоду жінку зґвалтували та жорстоко вбили. Попри все, розслідування затягується, що призводить до протистояння між матір'ю, що прагне правосуддя, та місцевим поліцейським відділом.

"Три білборди за межами Еббінґа, Міссурі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Загублена", 2014

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Рейтинг IMDb: 8,1

Жанр: драма, трилер

Де подивитись: Apple TV, Megogo, YouTube, Google Play Фільми, Amazon Prime Video

Те, що трапляється за зачиненими дверима в кожній родині – є загадкою для всього світу. Проте, коли всередині стається злочин, усе те, що було сховано, виходить на світло. Саме це й сталося із подружжям Данн.

"Загублена": дивіться онлайн трейлер фільму

"Служниця", 2016

Рейтинг IMDb: 8,1

Жанр: трилер

Де дивитись: Apple TV, Megogo

Сюжет фільму розгортається в окупованій японцями Кореї, де шахрай пропонує об'єднати зусилля молодій дівчині, щоб отримати хороший заробіток. Потрібно лише, щоб вона стала служницею заможної японки.

"Служниця": дивіться онлайн трейлер фільму

"Амелі", 2001

Рейтинг IMDb: 8,3

Жанр: романтична комедія

Де дивитись: Apple TV, Megogo

Головна героїня живе у власному світі, де кожен день наповнений улюбленими заняттями та речами. Проте знайдена невелика коробка з дитячими речами раптово змінює її звичайний порядок речей.

"Амелі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Прислуга", 2011

Рейтинг IMDb: 8,1

Жанр: драма

Де дивитись: Apple TV, Megogo, Google Play Фільми

Головна героїня не лише прагне кинути виклик всьому світу, але й хоче змінити його. Та попереду її чекають втрата близьких подруг та нерозуміння оточення, аби змінити суспільство, яке попри скасування сегрегації продовжує дискримінувати темношкірих.

"Прислуга": дивіться онлайн трейлер фільмц