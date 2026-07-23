Для лінивих вихідних: 5 затишних серіалів Netflix, які знімуть будь-який стрес

Коли за вікном сіра погода або просто хочеться відпочити від щоденної метушні, немає нічого кращого, ніж залишитися вдома. Усе, що вам знадобиться – це чашка гарячого чаю, м'який плед і правильний серіал, який занурить у атмосферу затишку та спокою.

24 Канал зібрав для вас ідеальні серіали для лінивих вихідних, які зігріють не гірше за ковдру. Обирайте стрічку з переліку і насолоджуйтеся переглядом.

"Вірджин-Рівер"

Рейтинг IMDb: 7,4

Прагнучи втекти від болючих спогадів, медсестра Мел залишає шумний Лос-Анджелес і переїжджає у тихе гірське містечко Вірджин-Рівер. Однак спокійне життя героїні починається з суцільних розчарувань. Так, замість обіцяного затишного котеджу її чекає занедбана й напівзруйнована хатина, а місцевий лікар абсолютно не радий новій колезі. Все змінюється, коли Мел знайомиться з власником місцевого бару та колишнім морпіхом Джеком, який щиро намагається допомогти їй облаштуватися.

"Вірджин-Рівер": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Джинні й Джорджія"

Рейтинг IMDb: 7,5

Джорджія звикла постійно переїжджати, але цього разу вона купує будинок у затишному передмісті Бостона, щоб нарешті подарувати дітям стабільність. На новому місці її 15-річна донька Джинні вперше знаходить справжніх друзів і переживає перше кохання, хоча їй досі важко порозумітися з матір'ю. Водночас за безтурботною посмішкою Джорджії ховаються темні таємниці минулого, які швидко наздоганяють родину в новому місті.

"Джинні й Джорджія": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Солодкі магнолії"

Рейтинг IMDb: 7,3

У центрі сюжету – три подруги дитинства з маленького містечка Сереніті, які вирішують підтримати одна одну у важкий період і відкривають спільне SPA. На той момент життя кожної з них тріщить по швах: Медді проходить через болісне розлучення після зради чоловіка, Хелен шукає справжнє кохання, а Дана Сью намагається втримати свій ресторан. Щотижня жінки збираються разом за коктейлями, де відверто діляться болем, сміються та знаходять сили рухатися далі.

"Солодкі магнолії": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Коли завмирає серце"

Рейтинг IMDb: 8,5

Сором'язливий і чутливий хлопець, на ім'я Чарлі, навчається у британській школі. Він намагається просто спокійно пережити кожен навчальний день. Втім, його життя змінюється, коли за одну парту з ним саджають зірку шкільної команди з регбі – доброзичливого й популярного Ніка.

"Коли завмирає серце": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Дівчата Гілмор"

Рейтинг IMDb: 8,2

У затишному й трохи дивакуватому містечку Старс Голлоу 32-річна Лорелай самотужки виховує свою 16-річну доньку Рорі. Оскільки різниця у віці між ними зовсім невелика, вони спілкуються як найближчі подруги. Їхнє спокійне життя вирує навколо місцевих свят, витівок сусідок і перших закоханостей Рорі, але справжні випробування починаються тоді, коли дівчині треба вступати до престижної школи. Аби оплатити навчання, Лорелай змушена звернутися за допомогою до своїх заможних і занадто консервативних батьків.

"Дівчата Гілмор": дивіться трейлер серіалу онлайн

Нагадаємо, що Netflix назвав найпопулярніші серіали 2026 року.