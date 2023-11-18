Запасайтесь попкорном: 3 серіали для ідеальних осінніх вихідних

Якщо ви досі не визначилися, що дивитиметеся цими вихідними, то ця добірка саме для вас. Оскільки на вулиці вже досить холодно, то влаштовуйтеся зручніше вдома та насолоджуйтеся переглядом серіалів.

Сьогодні пропонуємо вам добірку серіалів від блогера Олександра Волошина, якими він поділився за лаштунками Improv Live Show.

Цікаво Про фільм "Ми були рекрутами", документалістику та художнє кіно: інтерв'ю з Любомиром Левицьким

"Паперовий будинок"

Рейтинг: 8.2

Рік: 2017 – 2021

Країна: Іспанія

Жанр: детектив, трилер, кримінал, бойовик

Кількість серій: 41

Цей іспанський драматичний телесеріал розповідає про групу злочинців на чолі з Алексом Піною. Вони планують пограбувати монетний двір. З упевненістю, що після цього злочину зможуть забути про потребу в грошах, головні герої продумують план і беруться до його реалізації. Однак згодом все йде шкереберть, і грабіжники починають імпровізувати.

"Паперовий будинок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Мільярди"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Рейтинг: 8.4

Рік: 2016 – 2023

Країна: США

Жанр: драма

Кількість серій: 72

Між принциповим федеральним прокурором Чаком Родсом і мільярдером, власником приватного інвестиційного фонду Боббі Аксельродом розгорається ворожнеча. Закон починає втручатися у справи бізнесмена, бо деякі його угоди перебувають за межею припустимого. Однак небезпечне зіткнення може потопити обох. Їм доведеться дізнатися, якою ж є ціна влади.

"Мільярди": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Пісочний чоловік"

Рейтинг: 7.7

Рік: 2022

Країна: США, Велика Британія

Жанр: драма, фантастика, детектив, фентезі, жахи

Кількість серій: 11

Чаклун Родерік Борджесс ув'язнює повелителя царства снів Морфея у скляну сферу на довгі 70 років. Через це мільйони людей починають страждати на загадкову сонну хворобу. Згодом Морфею вдається звільнитися, й він вирушає на пошуки втрачених артефактів, аби відновити свій світ.

"Пісочний чоловік": дивіться онлайн трейлер серіалу