"Довбуш" б'є всі рекорди: 10 фільмів та серіалів, які українці дивляться на Netflix

Український фільм "Довбуш" очолив традиційний тижневий рейтинг Netflix. Саме цю стрічку українці найчастіше переглядали у період з 1 по 7 січня.

Щодо серіалів, то беззаперечним лідером залишається "Берлін" – продовження історії про одного з головних героїв "Паперового будинку".

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Найпопулярніші серіали Netflix в Україні

"Берлін" вже другий тиждень поспіль є найулюбленішим серед українців. За сюжетом, злочинець збирає команду в Парижі, щоб здійснити одне з найамбітніших пограбувань – викрасти коштовності вартістю 44 мільйони євро всього за одну ніч.

"Берлін": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також українці зараз дивляться:

"Твоя перша остання брехня", мінісеріал;

"Паперовий будинок", 1 сезон;

"Брати Сунь", 1 сезон;

"Корона", 6 сезон;

"Ми є тим, що їмо: Експеримент із близнюками", мінісеріал;

"1670", 1 сезон;

"Паперовий будинок", 2 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Нічний агент", 1 сезон.



Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix

Найпопулярніші фільми Netflix в Україні

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Минулого тижня українці найчастіше переглядали українську історичну драму "Довбуш". Фільм розповідає про легендарного повстанця XVIII століття Олексу Довбуша, який бореться за визволення свого народу від польської шляхти, яка панує на його батьківщині в Карпатах.

"Довбуш": дивіться онлайн трейлер фільму

Також українці зараз дивляться:

"Снігова спільнота", 2024 рік;

"Rebel Moon. Частина 1: Дитя вогню", 2023 рік;

"Мавка. Лісова пісня", 2023 рік;

"Ґрінч", 2018 рік;

"Ілюзія безпеки", 2023 рік;

"Абатство Даунтон: Нова епоха", 2022 рік;

"Посіпаки: Становлення лиходія", 2022 рік;

"Незабутнє Різдво", 2022 рік;

"Родинний обмін", 2023 рік.



Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix