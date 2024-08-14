"Розслабся і дивись": 3 найкращі фільми для перезавантаження після складного робочого дня

Щодня мережа поповнюється новим контентом. Виходять випуски ютуб-проєктів, кінострічки, подкасти та популярні останнім часом стрими. Дедалі важче обрати, що подивитися після складного робочого дня. Водночас цю проблему дещо допомогла вирішити українська телеведуча Леся Нікітюк.

Зірка поділилася, який контент обирає для відпочинку після напружених буднів. Вона виокремила три улюблені кінопроєкти.

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Так, з'ясувалося, що Леся Нікітюк має особливу любов до класичного кіно з легендарними акторами. Наприклад, з Аль Пачіно та Ентоні Гопкінсом. Проте вона не обмежується лише класикою. Телеведуча також захоплюється сучасними серіалами, особливо тими, що розкривають залаштунки кіно- та телеіндустрії й додала, що любить легкі романтичні комедії.

"Запах жінки"

Цей фільм режисера Мартіна Бреста розповідає історію сліпого полковника у відставці та студента, який стає його супровідником у несподіваній подорожі до Нью-Йорка.

"Запах жінки": дивіться трейлер онлайн

"Повернення"

Комедійний серіал показує непростий шлях колишньої зірки ситкомів, яка намагається повернути втрачену славу.

Там зіграла видатна зірка серіалу "Друзі", який мені теж дуже подобається, Ліза Кудроу,

– зазначила Нікітюк.

Трейлер першого сезону серіалу "Повернення": дивіться відео онлайн

"Полювання на колишню"

Цей фільм розповідає історію колишнього офіцера поліції, роль якого виконує Джерард Батлер, який має затримати свою колишню дружину. Її грає Дженніфер Еністон.

Нещодавно, після зйомок третього сезону шоу "єПитання", яке восени побачите на Новому каналі, подивилася фільм "Полювання на колишню". Люблю після насичених робочих буднів влаштувати день для себе. Обрала для перегляду цю стрічку й залишилася задоволеною,

– пригадала Леся Нікітюк.

"Полювання на колишню": дивіться трейлер онлайн