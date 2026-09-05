5 психологічних трилерів, які тримають у напрузі до останньої секунди та ламають мозок

3 вересня в український прокат вийшла одна з найгучніших прем'єр року – трилер "Її особисте пекло" Ніколаса Віндінґа Рефна, володаря каннської режисерської гілки. Це перший повнометражний проєкт данця за останні десять років. Натхнення для цієї історії режисер знайшов у власному досвіді клінічної смерті.

З нагоди довгоочікуваного релізу 24 Канал підготував добірку атмосферних трилерів, які занурюють у транс, вивертають назовні людські страхи й тримають у напрузі до фінальних титрів.

"Її особисте пекло" (2026)

Режисер – Ніколас Віндінґ Рефн

Рейтинг IMDb – 4,5

Футуристичний Токіо повільно поглинає химерний туман. Молода акторка Елль, яку зіграла Софі Тетчер, відчайдушно намагається вирватися з лещат токсичної родини та хворобливого минулого. На вулицях тим часом блукає серійний убивця, а єдиним, хто здатен зупинити безумство, стає американський солдат, якого втілив Чарльз Мелтон, який шукає зниклу доньку.

"Її особисте пекло": дивіться трейлер фільму онлайн

Цікаві факти про фільм: Три роки тому Рефн пережив 20-хвилинну зупинку серця. Цей досвід повністю змінив його підхід до кіно. Щоб зафіксувати відчуття крихкості життя, стрічку знімали суворо хронологічно, а сценарій переписували просто на майданчику під час акторських імпровізацій.

"Нічні звірі" (2016)

Режисер – Том Форд

Рейтинг IMDb – 7,4

Власниця галереї сучасного мистецтва Сюзанна (її образ втілила Емі Адамс) отримує посилку від колишнього чоловіка Едварда, з яким не спілкувалася роками. Усередині лежить рукопис його нового трилера про родину, яка потрапляє у пастку жорстоких бандитів на нічній техаській трасі. Чим далі Сюзанна заглиблюється в читання, тим чіткіше розуміє, що цей кривавий роман – витончена й болюча алегорія на її власні минулі помилки.

"Нічні звірі": дивіться трейлер фільму онлайн

Цікаві факти про фільм: Для кутюр'є Тома Форда це лише друга режисерська робота, знята за романом Остіна Райта "Тоні та Сьюзен". Весь знімальний процес склав рекордні 33 дні. Стрічка взяла Гран-прі журі у Венеції, а Аарон Тейлор-Джонсон виборов "Золотий глобус" за роль переконливого психопата.

"Той, що біжить по лезу 2049" (2017)

Режисер – Дені Вільньов

Рейтинг IMDb – 8,0

Офіцер поліції K – реплікант новітньої моделі. Його робота – "списувати" застарілих штучних людей. Під час чергового виклику він натрапляє на таємницю, здатну знищити й без того крихкий порядок у суспільстві. Пошуки відповідей змушують його шукати легендарного Ріка Декарда, який зник безвісти тридцять років тому.

"Той, що біжить по лезу 2049": дивіться трейлер фільму онлайн

Цікаві факти про фільм: Оператор Роджер Дікінс отримав свій перший "Оскар" саме за цей фільм – після 13 даремних номінацій. Що цікаво, творча команда майже відмовилася від зеленого екрана. Зокрема велетенські неонові декорації антиутопічного майбутнього зводили в павільйонах Угорщини.

"Під Сільвер-Лейк" (2018)

Режисер – Девід Роберт Мітчелл

Рейтинг IMDb – 6,5

Тридцятирічний інфантильний нероба Сем (його зіграв Ендрю Ґарфілд) знайомиться з чарівною сусідкою Сарою, а вже наступного ранку вона загадково зникає. Намагаючись її знайти, Сем пірнає в химерний виворіт богемної культури Лос-Анджелеса. Скрізь йому вбачаються приховані шифри: у піснях популярних гуртів, коміксах і знаках елітарних змов.

"Під Сільвер-Лейк": дивіться трейлер фільму онлайн

Цікаві факти про фільм: Девід Роберт Мітчелл дійсно сховав у кадрах кілька реальних головоломок та кодованих послань, які фанати розгадували на форумах ще кілька років після релізу.

"Вхід у порожнечу" (2009)

Режисер – Гаспар Ное

Рейтинг IMDb – 7,2

Дрібний наркодилер Оскар живе в Токіо разом з сестрою. Під час облави в нічному клубі хлопець дістає смертельну кулю. З цієї миті його свідомість полишає тіло й ширяє над неоновими вулицями мегаполіса, спостерігаючи за розпачем близьких, уривками власного минулого та дивними процесами переродження.

"Вхід у порожнечу": дивіться трейлер фільму онлайн

Цікаві факти про фільм: Гаспар Ное виношував ідею проєкту понад 15 років, надихаючись "Тибетською книгою мертвих" та психоделічними кіноекспериментами Алехандро Ходоровського. Щоб досягти ефекту потойбічного спостереження, майже весь фільм зняли від першої особи та з висоти пташиного польоту, використовуючи надскладні кранові системи.

А якщо ви вже все подивилися з цього переліку, то пропонуємо ознайомитись з нашою іншою підбіркою трилерів, від яких мурашки по шкірі.