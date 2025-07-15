В очікуванні на новий сезон: 6 серіалів для фанатів "Бріджертонів", що підкорять ваше серце

Серіал "Бріджертони" став одним з хітів на платформі Netflix. Коли він вперше вийшов, то здобув сотні мільйони глядачів у всьому світі. Драма стала унікальною завдяки грі акторів, захопливій історії кохання й історичному контексту.

Наразі вийшло 3 сезони серіалу "Бріджертони", тому глядачі в очікуванні на вихід нових епізодів. Тим часом Кіно 24 радить переглянути інші схожі драми, які забезпечать той самий рівень романтики, драми та гламуру.

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Що подивитися фанатам "Бріджертонів"?

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти"

Спін-офф "Бріджертонів" розповідає про альтернативну Велику Британію XVIII століття. Молода Шарлотта з німецької провінції вирушає до Англії, де має стати королевою та одружитися з таємничим для неї Георгом. Дівчина рішуча й відважна, однак їй належить стикнутися з багатьма випробуваннями через стосунки з чоловіком.

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти": дивіться трейлер онлайн

"Дікінсон"

Молода американська поетеса Емілі Дікінсон втомилась від того, що сім'я постійно намагається знайти їй нареченого, а оточення її зовсім не розуміє. Вона так і не змогла зізнатись близьким про те, що має почуття до найкращої подруги. Свої думки й почуття Емілі виливає у творчість.

"Дікінсон": дивіться трейлер онлайн

"Буканьєрки" / "Мисливиці"

Події відбуваються у Лондоні 1870-х років. Група життєрадісних та заможних американок приїжджають до міста з метою знайти багатих англійських чоловіків. Та на шляху кожної є різноманітні перешкоди та непередбачувані обставини.

"Буканьєрки": дивіться трейлер онлайн

"Чужоземка"

Британська медсестра Клер Рендалл, яка допомагає пораненим під час Другої світової війни, – у центрі сюжету. Одного разу вона з чоловіком Френком вирушає на відпочинок у Шотландію. Раптом дівчина переноситься у часі та опиняється у 1743 році, коли назріває ще одна війна. Клер зустрічає шотландця, у якого закохується.

"Чужоземка": дивіться трейлер онлайн

"Сандітон"

Шарлотта Хейвуд випадково опиняється на приморському курорті Сандінтон. Там вона знайомиться з родиною Паркерів. Зокрема, товаришує з Томом, – підприємцем, який мріє розбудувати курорт. Шарлотта готова допомогти йому, але на шляху – інтриги місцевих, різні пригоди та багато нового досвіду.

"Сандітон": дивіться трейлер онлайн

"Ярмарок марнославства"

Юна дівчина Беккі Шарп, яка не має зв'язків чи багатих родичів, прокладає собі шлях до вищого суспільства. Вона не соромиться для цього брехати чи плести інтриги. Ребекка віртуозно маніпулює чоловіками й жінками, тому незабаром її мрія починає здійснюватися

"Ярмарок марнославства": дивіться трейлер онлайн