П'ятий та останній сезон "Дивних див" частково вийде у 2025 році – фани очікують на нього з нетерпінням. Поки ми рахуємо дні до прем'єри, час можна заповнити переглядом інших напружених та цікавих серіалів.

Кіно 24 розповість про серіали, які обов'язкові для перегляду, якщо ви шанувальник "Дивних див". Вони передають подібну атмосферу, наповнені таємницями й інтригою та навіть надприродними й містичними елементами.

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"Пітьма" (2017 – 2020)

Серіал розповідає історію персонажів вигаданого німецького міста Вінден – те, як вони намагаються знайти істину. Герої слідують за зв'язками між чотирма сім'ями та намагаються розгадати зловісну змову, пов'язану з подорожами в часі. Таємниця, яку хочуть дізнатись персонажі, охоплює цілих 4 покоління.

Тут не буде інопланетних монстрів або інших світів. На відміну від "Дивних див", серіал зосереджений на подорожах у часі та інших складних теоріях, що можуть сколихнути ваше уявлення про всесвіт.

"Пітьма": дивіться трейлер онлайн

"Шершні" (2021 –)

Група підлітків у складі жіночої футбольної команди школи Нью-Джерсі у 1996 році вирушає до Сіетлу на національний турнір. Літак зазнає аварії під час польоту над Канадою. Глибоко в лісі членам команди доводиться виживати упродовж 19 місяців.

Те, що спершу здається банальною історією виживання, згодом стає складною і зловісною історією. Тут і психологічна напруга, і темні таємниці, а також безліч поворотів сюжету.

"Шершні": дивіться трейлер онлайн

"Мені це не подобається" (2020 – 2020)

У центрі сюжету – життя і дорослішання 17-річної дівчини Сідні Новак. Її батько, колишній військовий, скоїв самогубство. У Сідні з'являються здібності до телекінезу. Спершу вона думає, що це просто дорослішання, але згодом розуміє, що з нею відбувається щось незвичне. Дівчина привчається до нових умінь та дізнається, чому її тато пішов з життя.

Якщо вам подобається "Одинадцять" у "Дивних дивах", то вам точно сподобається і Сідні Новак. Однак тут більше розкривається тема дорослішання, складнощі шкільного життя, підліткові емоції. Але це не менш захоплива історія.

"Мені це не подобається": дивіться трейлер онлайн

"ОА" (2016 – 2019)

Серіал розповідає про Прері Джонсон – молоду жінку, що раптово з'являється через 7 років після свого зникнення. Після повернення вона називає себе ОА – "першим ангелом". Прері має шрами на спині й може бачити попри те, що до цього була незрячою. Дівчина стверджує, що може відкривати інші виміри.

Містичний драматичний серіал наповнений науковою фантастикою, фентезі та надприродними елементами. Він ще дивніший і надзвичайніший за всі можливі шоу цього жанру.

"ОА": дивіться трейлер онлайн