Що подивитися, якщо сподобався "Покинь, якщо кохаєш": 4 цікаві варіанти фільмів

"Покинь, якщо кохаєш" став не лише романтичною драмою, але й осередком скандалу між його творцями й акторами – Блейк Лайвлі та Джастіном Бальдоні. Попри це, історія про флористку Лілі та її зустріч з Райлі досліджує різноманіття цікавих тем, які цікавлять багатьох.

24 Канал зібрав кілька подібних фільмів до "Покинь, якщо кохаєш", які варто подивитися тим, кому сподобалася ця стрічка. Вони досліджують непрості історії кохання, випробування у стосунках, токсичність та аб'юз.

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"Шлюбна історія"

Чарлі та Ніколь проходять крізь процес розлучення. Все ускладнюється через те, що подружжя має зробити рішення щодо опіки над сином. Їхні конфлікти, виснажливий розрив шлюбу та залишки почуттів перетворюються на справжню війну між персонажами.

"Шлюбна історія": дивіться трейлер онлайн

"У ліжку з ворогом"

Лора імітує свою смерть, щоб уникнути свого жорстокого, ревнивого та агресивного чоловіка Мартіна. Вона тікає до іншого міста, змінює своє ім'я, зустрічає нового чоловіка та закохується в нього. Та Мартін дізнається, що Лора жива й починає її переслідувати. Жінка сумнівається, чи правильний вибір вона зробила.

"У ліжку з ворогом": дивіться трейлер онлайн

"Блакитний Валентин"

У фільмі показано неприємну, але реалістичну картину шлюбу. Дін та Сінді намагаються оживити кохання та пристрасть, що згасають, за одну ніч. Стрічка містить дві сюжетні лінії – одна показує початок стосунків пари, а друга – якими стали їхні відносини після років шлюбу.

"Блакитний Валентин": дивіться трейлер онлайн

"Найщасливіша дівчина на світі"

Журналістка Ані з Нью-Йорку, у якої ідеальна робота, життя та майбутнє весілля, приховує таємницю. У підлітковому віці в її школі сталося масове вбивство, а один з постраждалих називає дівчину співучасницею. Режисер-документаліст хоче з'ясувати, Ані насправді жертва чи злочинець.

"Найщасливіша дівчина на світі": дивіться трейлер онлайн