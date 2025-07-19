Загадкові й шалено цікаві: 3 серіали для тих, кому сподобався трилер "Під темним сонцем"

Новий серіал "Під темним сонцем" став черговим хітом на Netflix та протягом кількох тижнів посідав перші місця у рейтингу. Французький трилер про молоду маму, яка виявляється втягнутою у загадкове вбивство, підкорив глядачів.

Серед багатьох шоу є багато подібних, які схожі на "Під темним сонцем". Якщо вас підкорив цей серіал, зверніть увагу на добірку від Кіно 24.

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"Чудова пара" (2024)

У Нантакеті готуються до розкішного весілля Отіс – Вінсбері, що відбудеться в маєтку на березі океану. Але за кілька годин до церемонії у гавані виявляють тіло. Всі ті, хто прибув на весілля, стають підозрюваними. Стає зрозуміло, що ідеальних пар не існує, а кожна родина приховує чимало таємниць.

"Чудова пара": дивіться трейлер онлайн

"Тримайся ближче" (2021)

Троє головних героїв пов'язані з неприємними подіями. Талановитий фотограф Рей, щаслива мати трьох дітей Меган та одержимий роботою детектив Брум приховують своє темне минуле. Нове розслідування детектива зводить всі ці історії воєдино.

"Тримайся ближче": дивіться трейлер онлайн

"Затишок" (2025)

Заможна жінка Сесіль дізнається про те, що хатня працівниця Рубі, яка працювала на її сусідів, загадково зникає. Вона залишає свої речі та гроші, що є дуже підозрілим. Сесіль – одна з небагатьох, кого по-справжньому турбує ця історія. Деякі правоохоронці готові допомогти їй у розслідуванні.

"Затишок": дивіться трейлер онлайн