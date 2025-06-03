Таємничі зникнення і не тільки: 4 кримінальні драми, які сподобаються фанатам серіалу "Затишок"

Новий данський мінісеріал від Netflix "Затишок" став одним з найпопулярніших на платформі за останній час. У нього високі рейтинги та схвальні відгуки й від критиків, і від глядачів. Серіал захоплює не лише заплутаною справою, але й цікавими темами.

"Затишок" завершується відкритим фіналом та змушує глядача ще довго міркувати про його сюжет і персонажів. Якщо ви хотіли б переглянути щось схоже, зверніть увагу на ці драми у матеріалі Кіно 24.

До слова Сиквел серіалу "Секс і місто", про який сьогодні гудить уся мережа: чи варто дивитись стрічку

"Сумую за тобою"

Кет Донован – детективка в поліції. Її наречений раптово зникає за кілька днів до їхнього весілля. 10 років потому жінка бачить його профіль у додатку для знайомств і вирішує провести розслідування. Назовні спливають приховані й несподівані істини.

Раптове зникнення Джоша нагадує зникнення няні в серіалі "Затишок". Головні героїні в обох шоу роблять все можливе, щоб розкрити таємницю, але не отримують підтримки від оточення. Натомість на них чекає лише більше загроз.

"Сумую за тобою": дивіться трейлер онлайн

"Скляний купол"

Дівчинка Лейла одного дня прокидається у скляній коробці з дзеркалом всередині. Її викрали, однак хто це зробив, залишається невідомим. Лейлу знаходить керівник поліції та приймає її як власну доньку. Через 20 років дівчина повертається до рідного містечка, а невдовзі викрадають доньку її друга. Лейла як кримінологиня приєднується до пошуків.

Це ще один захопливий мінісеріал з важкою і напруженою атмосферою, що розповідає про сплетіння персонажів у маленькому містечку. У центрі знову постає таємниця, яку треба розгадати головній героїні.

"Скляний купол": дивіться трейлер онлайн

"Дублінські вбивства"

У центрі серіалу – детектив Роб Рейлі, який разом зі своєю партнеркою Кессі розслідує вбивство молодої дівчини поблизу Дубліна. Упродовж розслідування відкривається зв'язок з попередніми злочинами, а Роб стикається з незагоєними ранами зі свого минулого.

Цей серіал перегукується із "Затишком", адже теж зосереджується на справі зниклої дівчини. Це чергові таємниці та сумнів у тому, кому можна довіряти в невеличкій спільноті людей.

"Дублінські вбивства": дивіться трейлер онлайн

"Бодкін"

Американський подкастер Гілберт Пауер хоче більше дізнатись про своє коріння, тож їде в місто Бодкін. Він береться за розслідування незавершеної справи про трьох зниклих людей. До нього пристає журналістка-розслідувачка з Дубліна і початківиця Еммі.

Між цим трилером і "Затишком" можна провести низку паралелей: мальовничі місця, таємниче зникнення людей і місцеві мешканці, що не готові почути всю правду. Та є й відмінність – у "Бодкіні" чимало чорного гумору.

"Бодкін": дивіться трейлер онлайн