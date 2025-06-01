На одному подиху: новий популярний серіал Netflix, який можна подивитись за вихідний

Нещодавно на Netflix відбулась прем'єра нового серіалу "Сирени". Його зіркою стала Джуліанн Мур – відома американська акторка, лауреатка Оскара та багатьох інших кінопремій.

"Сирени" налічують всього 5 епізодів. Якщо ви у пошуках короткого серіалу на вихідний – він може стати чудовим вибором, пише Кіно 24.

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Головну роль у серіалі виконала не тільки Джуліанн Мур, але й Меган Фейхі та Міллі Алкок. Також серед акторів "Сирен" – Кевін Бейкон, Гленн Гауертон, Джош Сегарра та Фелікс Соліс.

Про що серіал "Сирени"

У центрі сюжету звичайна жінка Девон, яка стривожена стосунками своєї сестри Сімони із заможною керівницею Мікаелою Келл. Сімона працює у неї особистою асистенткою і живе на розкішному острові. Девон хвилюється, що її сестра могла потрапити під згубний вплив багатої жінки, тому хоче розібратися, що відбувається.

Сестри пережили проблеми в родині та багато труднощів. Вони втратили зв'язок за ці роки. Але намагаються розібратись у своїх стосунках у розкішній резиденції Келлів, куди їх запрошує на вікенд Мікаела.

"Сирени": дивіться трейлер онлайн

Серіал "Сирени" отримав здебільшого схвальні відгуки від глядачів та критиків. Відзначають талановиту акторську гру, правдоподібну й водночас містичну історію і не затягнутий сюжет.

У цьому серіалі поєдналась комедія, напруга та драма. Він точно зацікавить прихильників сучасних драматичних серіалів, де досліджують сімейні конфлікти й стосунки між членами родини з домішкою сатири. Зокрема, "Сирени " сподобаються фанам "Великої маленької брехні" чи серіалу "Спадок".