6 невідомих фактів про легендарний фільм "Тіні забутих предків", які вразили українців

Під час прем'єри фільму "Тіні забутих предків", що відбулася 4 вересня 1965 року в київському кінотеатрі "Україна", відбувся значущий акт громадянської позиції. На сцені літературний критик Іван Дзюба, аспірант-літературознавець Василь Стус і журналіст В'ячеслав Чорновіл закликали глядачів підвестися на знак протесту проти арештів українських інтелектуалів, які мали місце влітку того ж року. Цей сміливий жест викликав значний резонанс і став важливою подією в культурному житті України. Під листом протесту, що був підготовлений на той момент, підписалося 140 осіб, що підкреслило підтримку з боку інтелігенції та готовність боротися за права і свободи українського народу. Цей момент став символом солідарності та протидії репресивній системі, що панувала в країні.