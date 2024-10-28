11 фактів про легендарний турецький серіал "Величне століття", яких ви точно не знали

Мабуть, немає жодного кіномана, який би не знав про турецький серіал "Величне століття. Роксолана". Цей телесеріал, знятий за мотивами реальних подій, ґрунтується на історичних документах та розповідає про життя однієї з найвідоміших жінок в історії Османської імперії.

Кіно 24 підготували для вас список найцікавіших фактів про цю стрічку, які можуть вас вразити. Приготуйтеся дізнатися більше про "Величне століття" та його героїв, адже ця історія досі хвилює серця мільйонів глядачів у всьому світі!

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Цікаві факти про легендарний серіал "Величне століття"

Серіал "Величне століття" отримав свою назву завдяки тому, що в турецькій історіографії період правління Сулеймана I Пишного вважається Золотою Ерою Турецької Державності. Цей час позначений розквітом культури, мистецтва та політичної могутності Османської імперії.

В Україні стрічка отримала додаткову назву "Величне століття. Роксолана", оскільки Хюррем Султан, історична особа, що стала прототипом головної героїні, має українське походження. Це дозволило пересічним глядачам одразу зрозуміти, про що йдеться в сюжеті серіалу.

Цей проєкт став найдорожчим телевізійним шоу в історії турецького телебачення.

Частину сцен знімали в реальних історичних інтер'єрах палацу Топкапи, що додає автентичності та атмосферності.

Цікаво, що "Величне століття" став першим східноєвропейським серіалом, який змогли побачити глядачі США.

"Величне століття. Роксолана": дивіться онлайн трейлер серіалу

Основою сценарію послужили середньовічні документи та історичні романи, що надає йому додаткової ваги й глибини.

Для зйомок було збудовано 2100 квадратних метрів декорацій, з використанням 1000 квадратних метрів каменю, 1800 квадратних метрів справжнього мармуру, 2500 шт. залізного профілю та 1,5 тонни фарби.

Кастинг на головну жіночу роль тривав 8 місяців, і в ньому взяли участь актриси з Туреччини, США, Німеччини, Нідерландів, Великої Британії, Македонії, Хорватії та Болгарії.

Примітно, що над декораціями працювали 120 осіб, серед яких було 30 скульпторів і художників, які вкладали свою творчість у створення справжніх шедеврів.

Пілотна серія, що вийшла на каналі Show TV, була показана двічі, створивши прецедент на турецькому телебаченні.

Знімання супроводжувалися курйозами: актор Халіт Ергенч, який виконав роль Сулеймана, регулярно запізнювався на зйомки щонайменше на пів години. А у 4-й, 12-й, 17-й та 22-й серіях за кадром чути звук літака.

Таким чином, "Величне століття. Роксолана" – це не лише епічна історія, а й продукт неймовірної праці, творчості та відданості команди, що зробила його таким популярним і незабутнім.