"Що, якби це сталося знову?": з’явився трейлер фільму про захоплення росіянами ЧАЕС

Women in Nuclear Ukraine зніме документальний фільм "Що, якби це сталося знову?" про захоплення російськими військами Чорнобильської АЕС, яке тривало з 24 лютого по 31 березня 2022 року. Наразі з’явився тизер проєкту.

На своїй сторінці у фейсбуці автори проєкту розповіли, що Ініціатива Women of Chornobyl була запроваджена ще минулого року та присвячена роковинам Чорнобильської катастрофи. Сьогодні вона має продовження.

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В Україні вийде документальний фільм "Що, якби це сталося знову?" про захоплення ЧАЕС

Women in Nuclear Ukraine готували зробити відео, присвячене роковинам, та згадати, як це було, розказати про зону відчуження. Однак, війна змінила плани й на перше місце висунула проблему ядерної захищеності та ядерної безпеки у всьому світі. А ще, за словами авторів, для усіх нас сьогодні важливо показати нашу єдність, національну ідентичність та силу.

Ми записали серію інтерв’ю з відомими експертами нашої організації та іншими запрошеними героями, в яких вони поділились своїми враженнями від нещодавніх трагічних подій, оцінками ситуації та думками про майбутнє,

– повідомили представники Women in Nuclear Ukraine.

"Ці інтерв’ю вийшли такими емоційними й водночас змістовними, що ми вирішили зробити з них своєрідний документальний фільм", – доповнили вони.

Теми, які будуть висвітлені у фільмі:

Чорнобильська аварія – 36 років після;

Війна очима наших експертів;

Зона відчуження: дні окупації та загроза нової аварії;

Наслідки та втрати для підприємств зони відчуження;

Військові дії та ядерна захищеність;

Роль жінок у відновленні;

Меседжі для світу.

У 1986 році вибухнув один реактор на ЧАЕС, де знаходилося 200 тонн палива, а в сховищі відпрацьованого ядерного палива зараз є 2500 тонн. І ця аварія могла б розвиватися за сценарієм АЕС Фукусіми,

– зазначає Юрій Шибецький, кандидат геологічних наук.

Сьогодні презентували трейлер фільму "Що, якби це сталося знову?" з англійськими субтитрами. Повна версія вийде незабаром.

"Що, якби це сталося знову?": дивіться трейлер фільму про захоплення росіянами ЧАЕС