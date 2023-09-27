10 фільмів і серіалів на Netflix, які найчастіше дивляться українці
Джерело:Netflix
Щотижня Netflix оновлює список серіалів та фільмів, які найчастіше переглядають в Україні. Минулого тижня українців найбільше зацікавив новий сезон серіалу "Сексуальна освіта".
А серед фільмів у лідерах опинився "Еренгард: Мистецтво зваблення". Повний список з найпопулярніших фільмів і серіалів, які варто переглянути вже зараз, – дивіться далі.
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Найпопулярніші фільми на Netflix
У період з 18 по 24 вересня українці найчастіше дивилися фільм "Еренгард: Мистецтво зваблення". Талановитий художник Казотт є головним серцеїдом у фантастичній державі Бабенгаузен. Велика Герцогиня наймає цього жіночого угодника, щоб той навчив мистецтва спокушання скромного і сором'язливого наслідного принца Лотара. Однак ситуація виходить з-під контролю.
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Також українці дивляться:
- "Ігри влади", 2009 рік;
- "Талановитий містер Ріплі", 1999 рік;
- "Діти шпигунів: Армагеддон", 2023 рік;
- "Кохання з першого погляду", 2023 рік;
- "П'ятдесят відтінків свободи", 2018 рік;
- "Ґрінч", 2018 рік;
- "Подвійний прорахунок", 1999 рік;
- "Вибери кохання", 2023 рік;
- "Сімейка Крудсів", 2013 рік.
Найпопулярніші фільми на Netflix серед українців / Фото Netflix
Найпопулярніші серіали на Netflix
21 вересня на Netflix відбулася довгоочікувана прем'єра 4 сезону популярного серіалу "Сексуальна освіта". Стрічка миттєво заполонила серця українських глядачів. У цьому сезоні школа Мурдейл закрита, Мейв перебуває в США, тож Отіс шукає своє місце в школі Кавендіш. Однак виявляється, що там він не єдиний секс-терапевт.
"Сексуальна освіта" 4 сезон: дивіться відео онлайн
Більше серіалів у рейтингу:
- "Любе дитя", мінісеріал;
- ONE PIECE, 1 сезон;
- "Сексуальна освіта", 1 сезон;
- "Хто така Ерін Картер?", мінісеріал,
- "Люпен", 1 частина;
- "Сексуальна освіта", 3 сезон;
- "Сексуальна освіта", 2 сезон;
- "Люпен", 2 частина;
- "Мій маленький поні: Залиш свою відзнаку", 5 частина.
Найпопулярніші серіали на Netflix серед українців / Фото Netflix