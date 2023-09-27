10 фільмів і серіалів на Netflix, які найчастіше дивляться українці

Щотижня Netflix оновлює список серіалів та фільмів, які найчастіше переглядають в Україні. Минулого тижня українців найбільше зацікавив новий сезон серіалу "Сексуальна освіта".

А серед фільмів у лідерах опинився "Еренгард: Мистецтво зваблення". Повний список з найпопулярніших фільмів і серіалів, які варто переглянути вже зараз, – дивіться далі.

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Найпопулярніші фільми на Netflix

У період з 18 по 24 вересня українці найчастіше дивилися фільм "Еренгард: Мистецтво зваблення". Талановитий художник Казотт є головним серцеїдом у фантастичній державі Бабенгаузен. Велика Герцогиня наймає цього жіночого угодника, щоб той навчив мистецтва спокушання скромного і сором'язливого наслідного принца Лотара. Однак ситуація виходить з-під контролю.

"Еренгард: Мистецтво зваблення": дивіться онлайн трейлер фільму

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Також українці дивляться:

"Ігри влади", 2009 рік;

"Талановитий містер Ріплі", 1999 рік;

"Діти шпигунів: Армагеддон", 2023 рік;

"Кохання з першого погляду", 2023 рік;

"П'ятдесят відтінків свободи", 2018 рік;

"Ґрінч", 2018 рік;

"Подвійний прорахунок", 1999 рік;

"Вибери кохання", 2023 рік;

"Сімейка Крудсів", 2013 рік.



Найпопулярніші фільми на Netflix серед українців / Фото Netflix

Найпопулярніші серіали на Netflix

21 вересня на Netflix відбулася довгоочікувана прем'єра 4 сезону популярного серіалу "Сексуальна освіта". Стрічка миттєво заполонила серця українських глядачів. У цьому сезоні школа Мурдейл закрита, Мейв перебуває в США, тож Отіс шукає своє місце в школі Кавендіш. Однак виявляється, що там він не єдиний секс-терапевт.

"Сексуальна освіта" 4 сезон: дивіться відео онлайн

Більше серіалів у рейтингу:

"Любе дитя", мінісеріал;

ONE PIECE, 1 сезон;

"Сексуальна освіта", 1 сезон;

"Хто така Ерін Картер?", мінісеріал,

"Люпен", 1 частина;

"Сексуальна освіта", 3 сезон;

"Сексуальна освіта", 2 сезон;

"Люпен", 2 частина;

"Мій маленький поні: Залиш свою відзнаку", 5 частина.

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Найпопулярніші серіали на Netflix серед українців / Фото Netflix