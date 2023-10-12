Вже в кінотеатрах: 3 цікаві фільми, які обов'язково треба побачити

Щочетверга у кінотеатрах відбуваються прем'єри нових фільмів. Цього тижня поціновувачі кіно зможуть насолодитися стрічками різних жанрів.

24 Канал розповість про 3 цікаві фільми, які вийшли в кінотеатрах 12 жовтня. Вони допоможуть відволіктися від проблем та відпочити.

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"Фрілансер"

Жанр: комедія, бойовик

Країна: США

Режисер: П'єр Морель

Рейтинг IMDb: 5,2

Вік: 12+

Мейсон Петіс – колишній спецназівець, який дуже сумує за своєю колишньою роботою, адже тепер працює в офісі. Одного разу його запрошують супроводжувати журналістку Клер Велінгтон під час її відрядження у Південну Америку, де вона має взяти інтерв'ю у місцевого диктатора. Обоє навіть не здогадуються, що разом доведеться докласти багато зусиль, щоб вижити у цій пригоді.

"Фрілансер": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шалені гроші"

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Жанр: біографія, драма, комедія

​Країна: США

Режисер: Крейг Гіллеспі

Рейтинг IMDb: 7,1

Вік: 16+

Кейт Гілл розповідав про фондові ринки та інвестиції під час прямих ефірів у соцмережах. Також ділився власним досвідом щодо акцій, які купує. Так Кейт надихав своїх підписників і вони починали діяти, заробляти шалені гроші. Кульмінація цієї ситуації відбулася в січні 2021 року. Тоді світ відчув, що керувати багатомільярдними фінансовими ріками можна не лише з Уолл-Стріт.

"Шалені гроші": дивіться онлайн трейлер фільму

"Будинок з привидами"

Жанр: жахи

​Країна: США

Режисер: Вільям Марк Маккалло

Рейтинг IMDb: 4,5

Вік: 18+

Сім'я Рейчел та Еріка поселяється у великому старому будинку посеред лісу. Цей переїзд взагалі не подобається їхній доньці Ейпріл, а от молодший син Ендрю повністю задоволений. Дорогою до нового помешкання він радісно розповідає всім про друзів, яких тепер має. Саме ці слова натякають на те, з якими друзями доведеться мати справу всій родині. Облаштовуючи будинок, Рейчел розуміє, що в його стінах коїться щось дивне.

"Будинок з привидами": дивіться онлайн трейлер фільму