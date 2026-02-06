Обираємо фільм на вечір: нове на Netflix для вашої ідеальної п'ятниці

Вечір п'ятниці – ідеальний час для того, щоб розслабитися після складного робочого тижня. Можна увімкнути цікавий фільм, приготувати улюблені смаколики та хоч на трішки забути про всі труднощі та відпустити проблеми.

На Netflix якраз вийшло кілька нових фільмів, які сподобаються любителям різних жанрів.

Які фільми зараз популярні на Netflix в Україні?

"Підробник"

Найпопулярнішою в Україні зараз є кримінальна драма на основі реальної історії від італійського режисера Стефано Лодовікі. Якщо ви любите Італію – ця стрічка точно сподобається, адже події розгортаються в Римі 1970-х років. Талановитий молодий художник малює підробки картин для кримінальних угруповань.

"Підробник": дивіться онлайн трейлер фільму

"Нікчемний Я 4"

На Netflix вийшов легендарний мультфільм, який обожнюють і діти, і дорослі. Це продовження анімаційної історії про Ґру, який остаточно увійшов в роль сім'янина та агента Антизлодійської ліги. Цього разу він змушений переховуватися від ворога з минулого. Попри всі небезпеки цей фільм – легка сімейна історія про близькість, прийняття та справжні цінності.

"Нікчемний Я 4": дивіться онлайн трейлер фільму

"Безславні виродки"

Тепер на Netflix можна подивитися легендарний воєєний фільм Квентіна Тарантіно з Бредом Піттом, прем'єра якого відбулася ще у 2009 році. Це історія про загін єврейських солдатів у нацистській Німеччині, які мстяться за злочини Третього рейху. Паралельно власниця кінотеатру планує криваву помсту нацистській верхівці. Ці дві сюжетні лінії сходяться в вибуховий фінал, де історія змінюється найжорстокішим і найіронічнішим способом.

"Безславні виродки": дивіться онлайн трейлер фільму

Що ще дивляться українці?