Голлівуд переходить на ШІ: головну роль отримала акторка, якої не існує

Поки живі актори борються за ролі, репетирують і – уявіть собі – старіють, кіноіндустрія вирішила пройти шлях найменшого спротиву. Знайомтеся: Тіллі Норвуд, зірка, яка не їсть, не спить і не потребує трейлера на майданчику. Бо її просто... не існує. Чи стане вона скоро героїнею романтичних комедій?

Як повідомляє hollywoodreporter, творіння британської студії Particle 6 дебютує в "гібридному" фільмі Misaligned.

За задумом, цифрова Тіллі живе у власному всесвіті Tillyverse, поступово "виходить за межі алгоритмів" і стає дедалі людянішою. Що, погодьтеся, звучить трохи як сюжет фільму жахів, а не лайфстайл-драми.



АІ – акторка Тіллі Норвуд / Misaligned' Particle 6



У студії наполегливо запевняють: ШІ – це просто інструмент, режисери й сценаристи нікуди не діваються, а живі зірки завжди залишатимуться найважливішими.

Кіноіндустрія тим часом уже сперечається, чи не витіснить цифрова акторка живих колег. А глядачі, ймовірно, найближчим часом дізнаються відповідь на головне питання сучасності: чи готові ми плакати над драмою героїні, яка технічно ніколи не існувала – і чи взагалі помітимо різницю.

Але чи стане такий фільм популярним чи теж провалиться у прокаті як новий фільм "Супердівчина" від студії DC.