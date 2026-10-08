Нова екранізація Стейнбека звела всіх з розуму: що приховують зйомки "На схід від Едему"

Netflix знову довів, що для хіта зовсім не обов'язково випускати серіал про серійного вбивцю, мільярдера з темним минулим чи підлітків, які рятують світ між уроками. Цього разу платформа взяла роман Джона Стейнбека 1952 року, запросила Флоренс П’ю і перетворила майже 75-річну класику на один із найпопулярніших серіалів жовтня.

Як повідомляє 24 Канал, "На схід від Едему" вийшов 1 жовтня і вже в перший тиждень очолив глобальний рейтинг англомовних серіалів Netflix – 6,5 мільйона переглядів. Ба більше, успіх екранізації повернув роман Стейнбека до книжкових чартів. Класика, як з'ясувалося, не помирає – їй просто іноді потрібна Флоренс П’ю.

Про що серіал "На схід від Едему"

Це масштабна сімейна сага про кохання, ревнощі, зраду і боротьбу між добром та злом. У центрі історії – родина Трасків і загадкова Кеті Еймс, чия поява назавжди змінює життя кількох поколінь.

Серіал охоплює десятиліття й показує, як старі образи та помилки батьків переходять у спадок дітям. Тож це не просто костюмна драма, а історія про дуже токсичну родину, якій Netflix просто додав красиві пейзажі й Флоренс П’ю.



"На схід від Едему": дивитись трейлер

Каліфорнію знайшли… у Новій Зеландії

Події "На схід від Едему" нерозривно пов'язані з каліфорнійською долиною Салінас. Тож логічно було б знімати серіал саме там. Але всю команду відправили за понад 6 тисяч миль від Каліфорнії – до Нової Зеландії. За словами авторки серіалу Зої Казан, сучасна долина Салінас уже надто змінилася, тоді як у Новій Зеландії вдалося знайти незаймані пейзажі та велику кількість збереженої вікторіанської архітектури.

Флоренс П’ю місцевість сподобалася настільки, що акторка навіть задумувалася про переїзд. Освоїтися їй допоміг давній друг Тайка Вайтіті, який познайомив П’ю зі своїм оточенням.

Та просто знайти красиві пагорби було недостатньо. Частину будинків родини Трасків побудували з нуля. І ось тут художники-постановники вирішили, що диявол справді криється в деталях.

У декораціях робили старі отвори від цвяхів, залишали на стінах світліші плями там, де нібито десятиліттями висіли родинні фотографії, а під дахами навіть нанесли штучний пташиний послід, тому що там мали гніздитися птахи. Ймовірність, що глядач поставить серію на паузу зі словами "О, чудово відтворений послід початку XX століття", невелика. Але атмосфера, очевидно, важливіша.

Як створювали костюми

Над образами героїв працювала художниця з костюмів Кірсті Кемерон. Вона спиралася на історичні фото та живопис кінця XIX – початку XX століття, але костюми мали не лише передати епоху.

Особливо це помітно на Кеті у виконанні Флоренс П’ю: спочатку її вбрання світле й майже невинне, а з розвитком сюжету стає темнішим і стриманішим. Так одяг поступово підкреслює трансформацію героїні та її дедалі більший контроль над оточенням.

Флоренс П’ю навіть не мала конкуренток



"На схід від Едему" / Фото Netflix



Головну роль Кеті Еймс отримала Флоренс П’ю, причому кастингу в традиційному розумінні майже не існувало. Зої Казан розповіла, що П’ю була єдиною акторкою, яку вона бачила в цьому образі.

Акторка долучилася до проєкту ще на ранньому етапі й стала не лише виконавицею головної ролі, а й виконавчою продюсеркою. Загалом над масштабним серіалом працювали понад 600 членів знімальної групи та близько 100 акторів.

Образ Кеті змінювали разом із нею. І навіть зачіски тут мають прихований сенс. Протягом приблизно 25 років життя героїні волосся спочатку формує щось схоже на котячі вушка, а згодом стає гострішим і нагадує вже диявольські роги. Макіяж, шрам на обличчі та костюми також поступово показують, як Кеті переходить від вразливості до контролю над людьми навколо неї.

У серіалі є ще одна красива сімейна історія

Для Зої Казан "На схід від Едему" – далеко не випадковий проєкт. Її дід Еліа Казан зняв знамениту екранізацію роману 1955 року з Джеймсом Діном.

Через понад 70 років його онука повернулася до тієї самої історії вже як сценаристка, шоуранерка та продюсерка. Причому серіал значно масштабніший за фільм 1955 року: стара картина зосереджувалася переважно на фінальній частині роману, тоді як нова версія намагається показати історію кількох поколінь.

Щоправда, вмістити величезний роман у сім серій усе одно не вдалося. Автори свідомо відмовилися від значної частини сюжетної лінії родини Гамільтонів і зосередилися насамперед на Трасках та Кеті. Продюсер Джеб Стюарт визнавав, що це був ризикований крок.

Що кажуть критики про серіал "На схід від Едему"



"На схід від Едему" / Фото Netflix



Поки що ризик, схоже, виправдався. На Rotten Tomatoes серіал має 87% позитивних рецензій критиків і 83% від глядачів. Критики особливо відзначають гру Флоренс П’ю та Хуна Лі, моральні конфлікти й розкішну картинку.

The Guardian назвав "На схід від Едему" блискучою та захопливою сімейною сагою, хоча й зауважив: філософської глибини Стейнбека екранізації часом бракує. Іншими словами, роман змушував розмірковувати про природу добра і зла, а Netflix місцями додає трохи більше соковитої сімейної драми. І, судячи з переглядів, глядачі не надто протестують.

Найбільше суперечок викликала саме Кеті. У Стейнбека вона майже демонічне втілення зла, тоді як серіал намагається пояснити її жорстокість травматичним минулим і зробити героїню людянішою.

Загалом, "На схід від Едему" – це красива, темна й місцями дуже токсична сімейна історія, де люди закохуються не в тих, ненавидять найближчих і десятиліттями передають свої травми наступному поколінню.

А ось як знімали інший фільм, який цього року наробив галасу в прокаті.