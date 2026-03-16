Справжній друг України: Шон Пенн зустрівся з Володимиром Зеленським у Києві
- Шон Пенн здійснив неанонсований візит до України, зустрівшись з Володимиром Зеленським.
- Пенн вже не вперше зустрічається з Зеленським, раніше актор вручив йому свою статуетку Оскар, а президент України нагородив актора орденом "За заслуги" III ступеня.
Триразовий лауреат премії Оскар Шон Пенн здійснив неанонсований візит до України. Американський актор і режисер зустрівся з Володимиром Зеленським.
Про це президент України повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. Він опублікував фото з Шоном Пенном.
До теми Триразовий лауреат Оскара Шон Пенн знову приїхав до України
Наразі деталі зустрічі Володимира Зеленського з Шоном Пенном не розголошуються.
Завдяки тобі, Шоне, ми знаємо, що таке справжній друг України. Ти з Україною з першого дня повномасштабної війни. І сьогодні. І знаємо, що й будеш надалі з нашою країною і нашим народом,
– написав український лідер.
Зазначимо, що оскароносний актор уже не вперше зустрічається з українським президентом. Вони бачилися у червні 2022 року, коли Пенн прибув до України для зйомок документального фільму.
У листопаді 2022 року Володимир Олександрович і Шон Пенн знову зустрілися у Києві. Актор передав президенту України свою статуетку Оскар як символ віри в перемогу нашої країни – вона перебуватиме тут до кінця війни.
Зеленський вручив Пенну орден "За заслуги" III ступеня. Його нагородили "за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі". Також вони відвідали Алею сміливості у столиці.
Що відомо про візит Шона Пенна до України?
15 березня у Лос-Анджелесі відбулась 98-ма церемонія вручення премії Оскар. Шон Пенн переміг у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" за фільм "Одна битва за іншою", але не з'явився на заході.
Пізніше стало відомо, що актор вирушив до Європи, адже запланував візит до України. Водночас подробиці не повідомлялись.
Згодом український чиновник у коментарі AFP підтвердив, що Пенн уже прибув в Києва. Візит триразового лауреата премії Оскар тримали у таємниці.