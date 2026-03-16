Справжній друг України: Шон Пенн зустрівся з Володимиром Зеленським у Києві

Триразовий лауреат премії Оскар Шон Пенн здійснив неанонсований візит до України. Американський актор і режисер зустрівся з Володимиром Зеленським.

Про це президент України повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. Він опублікував фото з Шоном Пенном.

До теми Триразовий лауреат Оскара Шон Пенн знову приїхав до України

Шон Пенн зустрівся з Володимиром Зеленським

Наразі деталі зустрічі Володимира Зеленського з Шоном Пенном не розголошуються.

Завдяки тобі, Шоне, ми знаємо, що таке справжній друг України. Ти з Україною з першого дня повномасштабної війни. І сьогодні. І знаємо, що й будеш надалі з нашою країною і нашим народом,

– написав український лідер.

Володимир Зеленський та Шон Пенн / Фото з інстаграму президента України

Зазначимо, що оскароносний актор уже не вперше зустрічається з українським президентом. Вони бачилися у червні 2022 року, коли Пенн прибув до України для зйомок документального фільму.

У листопаді 2022 року Володимир Олександрович і Шон Пенн знову зустрілися у Києві. Актор передав президенту України свою статуетку Оскар як символ віри в перемогу нашої країни – вона перебуватиме тут до кінця війни.

Зеленський вручив Пенну орден "За заслуги" III ступеня. Його нагородили "за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі". Також вони відвідали Алею сміливості у столиці.

Що відомо про візит Шона Пенна до України?