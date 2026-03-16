Настоящий друг Украины: Шон Пенн встретился с Владимиром Зеленским в Киеве
- Шон Пенн совершил неанонсированный визит в Украину, встретившись с Владимиром Зеленским.
- Пенн уже не впервые встречается с Зеленским, ранее актер вручил ему свою статуэтку Оскар, а президент Украины наградил актера орденом "За заслуги" III степени.
Трехкратный лауреат премии Оскар Шон Пенн совершил неанонсированный визит в Украину. Американский актер и режиссер встретился с Владимиром Зеленским.
Об этом президент Украины сообщил на своей странице в инстаграме. Он опубликовал фото с Шоном Пенном.
Сейчас детали встречи Владимира Зеленского с Шоном Пенном не разглашаются.
Благодаря тебе, Шон, мы знаем, что такое настоящий друг Украины. Ты с Украиной с первого дня полномасштабной войны. И сегодня. И знаем, что и будешь в дальнейшем с нашей страной и нашим народом,
– написал украинский лидер.
Отметим, что оскароносный актер уже не впервые встречается с украинским президентом. Они виделись в июне 2022 года, когда Пенн прибыл в Украину для съемок документального фильма.
В ноябре 2022 года Владимир Александрович и Шон Пенн снова встретились в Киеве. Актер передал президенту Украины свою статуэтку Оскар как символ веры в победу нашей страны – она будет находиться здесь до конца войны.
Зеленский вручил Пенну орден "За заслуги" III степени. Его наградили "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире". Также они посетили Аллею смелости в столице.
Что известно о визите Шона Пенна в Украину?
15 марта в Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония вручения премии Оскар. Шон Пенн победил в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм "Битва за битвой", но не появился на мероприятии.
Позже стало известно, что актер отправился в Европу, ведь запланировал визит в Украину. В то же время подробности не сообщались.
Впоследствии украинский чиновник в комментарии AFP подтвердил, что Пенн уже прибыл в Киев. Визит трехкратного лауреата премии Оскар держали в тайне.