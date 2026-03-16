Об этом президент Украины сообщил на своей странице в инстаграме. Он опубликовал фото с Шоном Пенном.

К теме Трехкратный лауреат Оскара Шон Пенн снова приехал в Украину

Шон Пенн встретился с Владимиром Зеленским

Сейчас детали встречи Владимира Зеленского с Шоном Пенном не разглашаются.

Благодаря тебе, Шон, мы знаем, что такое настоящий друг Украины. Ты с Украиной с первого дня полномасштабной войны. И сегодня. И знаем, что и будешь в дальнейшем с нашей страной и нашим народом,

– написал украинский лидер.

Владимир Зеленский и Шон Пенн

Отметим, что оскароносный актер уже не впервые встречается с украинским президентом. Они виделись в июне 2022 года, когда Пенн прибыл в Украину для съемок документального фильма.

В ноябре 2022 года Владимир Александрович и Шон Пенн снова встретились в Киеве. Актер передал президенту Украины свою статуэтку Оскар как символ веры в победу нашей страны – она будет находиться здесь до конца войны.

Зеленский вручил Пенну орден "За заслуги" III степени. Его наградили "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире". Также они посетили Аллею смелости в столице.

Что известно о визите Шона Пенна в Украину?