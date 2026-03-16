Про це президент України повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. Він опублікував фото з Шоном Пенном.
Шон Пенн зустрівся з Володимиром Зеленським
Наразі деталі зустрічі Володимира Зеленського з Шоном Пенном не розголошуються.
Завдяки тобі, Шоне, ми знаємо, що таке справжній друг України. Ти з Україною з першого дня повномасштабної війни. І сьогодні. І знаємо, що й будеш надалі з нашою країною і нашим народом,
– написав український лідер.
Володимир Зеленський та Шон Пенн / Фото з інстаграму президента України
Зазначимо, що оскароносний актор уже не вперше зустрічається з українським президентом. Вони бачилися у червні 2022 року, коли Пенн прибув до України для зйомок документального фільму.
У листопаді 2022 року Володимир Олександрович і Шон Пенн знову зустрілися у Києві. Актор передав президенту України свою статуетку Оскар як символ віри в перемогу нашої країни – вона перебуватиме тут до кінця війни.
Зеленський вручив Пенну орден "За заслуги" III ступеня. Його нагородили "за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі". Також вони відвідали Алею сміливості у столиці.
Що відомо про візит Шона Пенна до України?
15 березня у Лос-Анджелесі відбулась 98-ма церемонія вручення премії Оскар. Шон Пенн переміг у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" за фільм "Одна битва за іншою", але не з'явився на заході.
Пізніше стало відомо, що актор вирушив до Європи, адже запланував візит до України. Водночас подробиці не повідомлялись.
Згодом український чиновник у коментарі AFP підтвердив, що Пенн уже прибув в Києва. Візит триразового лауреата премії Оскар тримали у таємниці.