Netflix екранізує серіал про шпигунів: який актор отримає головну роль

Компанія Netflix стрімко підкорює кіноринок. Після випуску успішних серіалів та купівлі сиквелів "Ножі наголо" представники стрімінгової платформи готуються до зйомок нового шпигунського серіалу з Бенедиктом Камбербетчем.

Сюжет серіалу "39 сходинок"

Проєкт Netflix створять на основі знаменитого однойменного роману Джона Бакена. Ще у 1935 році на видання звернув увагу геніальний режисер Альфред Гічкок. Тепер же у Голлівуді планують зробити сучасну версію шпигунського серіалу "39 сходинок".

До теми Серіали про шпигунів, від яких неможливо відірватись

У центрі сюжету опиниться звичайний чоловік Річард Генні, який бере довгоочікувану відпустку і, сам того не бажаючи, опиняється у центрі великої змови.

Випадково він зустрічає таємну агентку Анабеллу, яка розповідає про організацію "39 сходинок". Представники угрупування роблять все, щоб поневолити світ і назавжди змінити суспільство. Анабеллу вбивають, а Річарду нічого не залишається, як стати агентом і протистояти "39 сходинкам".

"39 сходинок": актори і зйомки

Відомо, що головну роль отримає британський актор Бенедикт Камбербетч. Після його ролей у фільмах "Мавританець" і "Код: Залізна кора" глядачі залюбки переглянуть перевтілення чоловіка у шпигуна-дебютанта.

Перші чутки про майбутній проєкт Netflix поширились ще наприкінці лютого 2021 року. Всі події відбуватимуться у наші дні, відтак у стрічку можуть залучити сучасні технології чи зброю у стилі шпигунів. Серіал складатиметься з 6 епізодів тривалістю в годину. Ймовірно, зйомки відбуватимуться в Європі.