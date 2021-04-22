Серіал "Як я зустрів вашу маму" матиме продовження: відома головна актриса проєкту

Після успіху ситкому "Як я зустрів вашу маму" проєкт вирішили продовжити. Серіал вийде на малі екрани з назвою "Як я зустріла твого тата", а головну роль зіграє Гіларі Дафф.

Замовником нового серіалу виступила стрімінгова компанія Hulu. Кіновиробники хочуть показати знаменитий ситком очима жінки, тож замість Теда Мосбі головним персонажем буде Софі. Наразі підписали контракт на створення 10 пілотних серій "Як я зустріла твого тата".

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"Як я зустріла твого тата": сюжет серіалу

Проєкт розкаже про історію матері Софі, яка починатиме кожну серію з того, що сідатиме навпроти сина і згадуватиме, які події її привели до знайомства з його батьком. Знаючи сюжет "Як я зустрів вашу маму", припускаємо, що на Софі чекає чимало курйозних пригод з її друзями. Та чи буде сиквел хоч якось пов'язаний зі знаменитим комедійним серіалом – поки невідомо.

Наразі автори проєкту не розсекречують усіх головних акторів. Відомо, що головну роль зіграє Гіларі Дафф. Актриса вже прокоментувала цю подію.

Мені неймовірно пощастило в моїй кар'єрі зіграти кілька чудових персонажів, і я з нетерпінням чекаю можливості зіграти Софі. Як велика шанувальниця серіалу "Як я зустрів вашу маму", я щаслива і навіть трішки нервую,

– розповіла Гіларі Дафф.

Чи повернуться до своїх ролей актори серіалу

Ймовірно, зірки серіалу "Як я зустрів вашу маму" не повернуться до своїх ролей у новому проєкті. Натомість до створення сиквелу залучили авторів, які працювали над успішним ситкомом. Зокрема, Картер Бейс і Крейг Томас будуть продюсерами серіалу "Як я зустріла твого тата", а Ісаак Аптакер і Елізабет Бергер – шоуранерами. Перед оголошенням про майбутні зйомки вони заінтригували мережу.

"Діти, я збираюся розповісти вам неймовірну історію: це історія про те, як двом сценаристам пощастило знімати телешоу своєї мрії упродовж 9 сезонів, і тепер вони можуть передати естафету новій натхненній творчій команді з їхньою власною неймовірною "історією, яку потрібно розповісти, історією про те, як я зустріла вашого батька"… Ми з нетерпінням чекаємо, коли зможемо допомогти їм", – зазначили продюсери.

Зазначимо, що серіал "Як я зустрів вашу маму" виходив на екранах з 2005 до 2014 року. Головні ролі тут зіграли:

Джош Реднор

Ніл Патрік Гарріс

Кобі Смолдерс

Джейсон Сігел

Елісон Ганніган

За час існування проєкту вийшло 208 епізодів, кожен з яких смішив глядачів до сліз, адже щоразу Тед був переконаний, що знайшов особливу жінку, та зі своїми друзями потрапляв у все нові пригоди.