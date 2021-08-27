Netflix показав тизер фільму "Сила собаки" з Бенедиктом Камбербетчем
27 серпня 2021 , 15:30Читать новость на русском
Джерело:ютуб Netflix
Netflix опублікував тизер до нового фільму Джейн Кемпіон "Сила собаки" з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі. Прем’єра стрічки запланована на 1 грудня 2021 року.
Режисеркою фільму стала Джейн Кемпіон, яка отримала "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю. Вперше за свою 12-літню кар’єру кінорежисерка зайнялася виробництвом фільму, адже до того знімала переважно серіали.
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У центрі історії – життя двох братів, які мають ферму. Один із них закохується та одружується, іншому таке рішення не до вподоби і він жадає помсти. Фільм є екранізацією роману Томаса Севеджа 1967 року.
"Сила собаки" 2021 рік: дивіться тизер
Що ще відомо про фільм "Сила собаки"
- Окрім Бенедикта Камбербетча, головні ролі у фільмі зіграли Кірстен Данст та Джессі Племонс;
- Світова прем’єра відбудеться на Венеційському кінофестивалі, пізніше у Торонто та в Нью-Йорку;
- Раніше повідомлялося, що Елізабет Мосс також зіграє у фільмі головну роль. Однак, цього не сталося через зйомки "Розповіді служниці";
- У лютому 2020 року оголосили, що до акторського складу доєднаються ще такі зірки: Томасін МакКензі, Коді Сміт-МакФі, Френсіс Конрой, Кейт Керрадайн, Пітер Керролл та Адам Біч;
- Знімальний процес розпочали ще в січні 2020 року у Новій Зеландії, 2 квітня зйомки припинили у зв’язку з COVID-19. Наприкінці червня 2020 року фільмування відновили.