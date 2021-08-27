Netflix показав тизер фільму "Сила собаки" з Бенедиктом Камбербетчем

Netflix опублікував тизер до нового фільму Джейн Кемпіон "Сила собаки" з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі. Прем’єра стрічки запланована на 1 грудня 2021 року.

Режисеркою фільму стала Джейн Кемпіон, яка отримала "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю. Вперше за свою 12-літню кар’єру кінорежисерка зайнялася виробництвом фільму, адже до того знімала переважно серіали.

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У центрі історії – життя двох братів, які мають ферму. Один із них закохується та одружується, іншому таке рішення не до вподоби і він жадає помсти. Фільм є екранізацією роману Томаса Севеджа 1967 року.

"Сила собаки" 2021 рік: дивіться тизер

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