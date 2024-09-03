Легендарний Сильвестр Сталлоне працює над сценарієм до приквелу культової драми "Роккі"

Сильвестр Сталлоне активно працює над передісторією легендарної серії фільмів "Роккі". Це стрічка, яка свого часу принесла йому всесвітню популярність і зробила культовим персонажем у світі кіно.

Зараз він прагне розширити всесвіт "Роккі", занурюючи глядачів у ранню історію свого героя та досліджуючи ті події, які передували легендарному боксерському шляху Роккі. У матеріалі дізнаєтесь, що сказав актор про свою роботу.

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Сильвестр Сталлоне пише сценарій до приквелу драми "Роккі"

Сталлоне є сценаристом усіх шести фільмів культової серії про Роккі, що зробила його світовою зіркою. в. Окрім цього, Сталлоне також зіграв головну роль у кожній стрічці, втіливши образ боксерського чемпіона з Філадельфії, який став символом боротьби та наполегливості. Крім того, Сталлоне виступив режисером чотирьох фільмів серії.

Актор анонсував вихід приквелу. Він порівняв майбутній фільм з класичним мультфільмом Walt Disney "Леді та Блудько". У короткому відео Сталлоне поділився, що вже написав кілька сторінок сценарію для цього фільму, зазначивши:

Приквел "Роккі" дуже близький і дорогий моєму серцю. Я написав кілька сторінок про це, і, здається, воно написане само собою.

За словами Сталлоне, сюжет приквелу зосередиться на підліткових роках головних героїв – 15-річної Едріан, 17-річного Роккі та старшого брата Едріан і найкращого друга Роккі.

Ідея приквелу полягає в тому, щоб показати молодого Роккі як "поганого хлопця", що наведе на цікаву динаміку розвитку персонажів та їхніх відносин. Сталлоне прокоментував:

"Це майже як "Леді та Блудько", але з реальними людьми. Це буде чудово".

Враховуючи, що Сталлоне було 29 років, коли вийшов перший фільм "Роккі" у 1976 році, події приквелу, ймовірно, розгортатимуться приблизно за 10 років до першої частини.