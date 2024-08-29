Як Сильвестр Сталлоне виглядав в молодості: архівне фото з дружиною

Знаменитий американський актор Сильвестр Сталлоне вперше за тривалий час поділився сімейними знімками у соціальних мережах. Актор потішив прихильників теплими моментами з родиною.

Артист розповів про важливу подію – днями його старша донька Софія святкувала свій день народження. Саме з цієї нагоди 78-річний актор опублікував кілька особистих фотографій.

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Сильвестр Сталлоне опублікував архівне фото з сім'єю

На одному зі знімків Сталлоне поділився архівним кадром, де він ще молодий, позує разом із Дженніфер та зовсім маленькою Софією, яка сидить на руках у своїх зіркових батьків.

З Днем народження, моя прекрасна донечко Софіє! Це фото ніби вчора було зроблене. Ми так пишаємося щедрістю, креативністю та добром, які ти несеш у світ,

– написав актор у День народження доньки.

До слова, Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін вважаються однією з найвідоміших пар Голлівуду. Їхні стосунки завжди були під прицілом громадськості, тому будь-які зміни в їхньому житті привертають чималу увагу.

Нещодавно почали ширитися чутки про можливе розлучення пари, що викликало багато обговорень серед шанувальників. Однак, судячи з останніх спільних знімків, якими Сталлоне поділився у мережі, все вказує на те, що у них у родині панує гармонія та любов.