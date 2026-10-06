Через курячий жир і футболку: Сталлоне розповів, як мало не побився з Річардом Гіром на зйомках

У Голлівуді 70-х, схоже, для конфлікту не потрібні були ні соцмережі, ні пасивно-агресивні сторіз. Іноді вистачало футболки, гострих нігтів і шматка курки, який вирішив залишити жирний слід не там, де треба.

Як розповідає People, Сильвестр Сталлоне у нових мемуарах The Steps пригадав роботу над фільмом "Лорди Флетбуша" 1974 року та давню ворожнечу з Річардом Гіром. За його версією, все почалося ще на пробах, а остаточно зіпсувалося під час обідньої перерви.

Все почалося ще на пробах

Сталлоне пише, що спочатку імпровізаційні сцени з Робертом Де Ніро проходили нормально. А ось із Гіром атмосфера швидко стала значно менш творчою. За словами актора, під час однієї з імпровізацій Гір схопив його за футболку, причому нігтями подряпав шкіру. Сталлоне попросив його так більше не робити, але на наступному дублі ситуація повторилася.



Річард Гір / Фото Getty images



Тоді майбутній Роккі навіть запитав режисера Стівена Верону, чи може відреагувати так, як зробив би це в реальному житті. На уточнення режисера Сталлоне відповів, що просто вибив би супернику зуби.

А потім з'явилася курка

Якщо вам здається, що сварка двох майбутніх голлівудських зірок повинна була мати якусь особливо драматичну причину, приготуйтеся. Під час обіду Сталлоне нібито попросив Гіра не забруднити салон автомобіля їжею. За його словами, вже за мить курячий жир із фольги потік просто йому на ногу.

Сталлоне стверджує, що штовхнув Гіра ліктем у груди, вийшов із машини, обійшов її та витягнув колегу із заднього сидіння. За спогадами Сталлоне, Гір тоді сказав, що не хоче переходити до фізичної сутички. Відповідь була короткою: "Запізно".

Між акторами став режисер. І, схоже, всім стало зрозуміло: ще кілька спільних сцен – і фільм може отримати зовсім інший жанр.

Гір залишив фільм

У результаті саме Річард Гір пішов із проєкту. Також зі стрічки вибув Роберт Де Ніро. Їх замінили Перрі Кінг та Генрі Вінклер. І ця заміна, до речі, мала несподіваний бонус: Сталлоне та Вінклер після знайомства стали близькими друзями.

Найцікавіше, що історія з куркою – не єдина легенда про ворожнечу між акторами. Ще Елтон Джон у своїх мемуарах 2019 року стверджував, що в 1990-х Сталлоне та Гір мало не зчепилися вдруге. Цього разу причиною нібито стала принцеса Діана.

Сталлоне розповів цю історію у своїх мемуарах "The Steps", які вийшли 29 вересня. І, судячи з перших уривків, актор вирішив згадати часи до "Роккі" максимально детально – разом із тими моментами, які його колеги, можливо, воліли б залишити у 1974 році.

Раніше ми розповідали про конфлікт на зйомках Шерон Стоун та Біллі Болдвіна.