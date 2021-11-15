Сильвестр Сталлоне знову зіграє у "Вартових галактиках": що відомо про фільм

Недавно Marvel розпочала зйомки третіх "Вартових галактики", фінальної частини трилогії Джеймса Ганна. Режисер сказав, що у новому фільмі повернуться усі головні персонажі. Зокрема Сильвестр Сталлоне до своєї ролі Стакара Огорда.

Сталлоне наразі готується до зйомок. У себе в інстаграмі актор опублікував відео, як виглядає процес сканування обличчя. Кажуть, що ці дані використають під час створення спецефектів фільму.

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Актор показав себе на знімальному майданчику, проте він був у своєму повсякденному одязі, а не в костюмі Стакара Огорда.

Якщо вам цікаво, як знімальний процес виглядає за кадром. Ось невелика його частина: створення дубліката особи,

– написав Сталлоне в мережі.

Наскільки масштабною буде роль Сильвестра у третьому фільмі франшизи – наразі не відомо.

Прем'єра "Вартових Галактики 3" запланована на 5 травня 2023 року.

Що відомо про зйомки "Вартових галактики 3"

Новинка Marvel стане останньою у трилогії та повністю розкриє лінію головних героїв. Зокрема, велику увагу режисер приділить Пітеру Квіллу, який тільки уривками пам'ятає своє дитинство. Також у центрі сюжету може опинитись Гамора, яка зникла після війни з Таносом;

Новий фільм студії Marvel стане сиквелом до "Вартових галактики" 2014 та 2017 року;

Перед зйомками Джеймс Ганн зізнався, що зробив велику помилку, що вбив Йондо, якого зіграв Майкл Рукер. Ганн був переконаний, що завдяки цьому персонажу можна було розкрити непрості стосунки батька та сина. Однак чи з'явиться Йондо у новому фільму "Вартових галактики", наразі невідомо;

Під час пандемії коронавірусу Джеймс Ганн з прихильниками переглянув дві частини "Вартових галактики" і натякнув, що єнот Ракета з'явиться у новій кінострічці. Саме цей персонаж, за словами режисера, зіграє важливу роль та покаже свою історію глядачам. Однак яку місію довірили дотепному Ракеті – залишається загадкою.

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