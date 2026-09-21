"Дякую і чао": Сильвестр Сталлоне розповів, чому відмовився бути "послом" Трампа в Голлівуді

Сильвестр Сталлоне може зіграти Роккі, Рембо і пережити на екрані приблизно все, що тільки здатні придумати сценаристи. А от одна роль виявилася для нього занадто складною – "спеціального посла" Дональда Трампа в Голлівуді.

Як повідомляє variety, в інтерв'ю The Sunday Times 80-річний актор розповів, що про своє нове "призначення" взагалі дізнався… з телевізора. У січні 2025 року Трамп оголосив Сталлоне, Мела Гібсона та Джона Войта спеціальними представниками, які мали допомогти повернути більше кіновиробництва до США.

За словами Сталлоне, він дивився телевізор, коли почув, що разом із Гібсоном та Войтом має стати одним із представників Голлівуду. Реакція була приблизно така: "Що? Перепрошую? Серйозно?"

Актор пояснив, що якби його запитали заздалегідь, він одразу відповів би, що ця ідея навряд чи спрацює. Голлівуд Сталлоне порівняв із феодальними володіннями: великі студії мають власні інтереси, і просто прийти та пояснити їм, як вести бізнес, не вийде.

"Дякую і чао"

Сталлоне каже, що прямо сказав Трампу: "Це не спрацює", а від самої ролі фактично відмовився словами "дякую і чао". На його думку, Голлівуд і без такого посередництва продовжить змінюватися, а корпоративні керівники навряд чи чекатимуть від актора порад щодо фінансів.

При цьому історія з "послами" не залишилася лише красивою назвою. Джон Войт, наприклад, у 2026 році зустрічався з Трампом і просував ідею федеральних податкових стимулів для американського кіно- і телевиробництва. Сам Трамп у серпні закликав Конгрес підтримати такі стимули.

Політика політикою, а симпатія залишилася

Водночас Сталлоне не приховує свого доброзичливого ставлення до Трампа. В інтерв'ю він згадував, що раніше представляв його на заході в Мар-а-Лаго та називав "міфічним персонажем".

До слова, інший, так званий, посланець Трампа нещодавно втрапив у гучний скандал.



