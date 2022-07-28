У спідниці, рожевому костюмі та топлес: син Шварценеггера знявся для популярного журналу

Американський актор та фотомодель Патрік Шварценеггер знявся у яскравій фотосесії для популярного каліфорнійського глянцю Numero Netherlands. Син Арнольда Шварценеггера з’явився у стильних образах.

28-річний син актора та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера Патрік став героєм нового номера журналу Numero Netherlands, з'явившись не лише на його обкладинці, а й на сторінках видання. Актор також дав інтерв’ю журналістам, в якому розповів про свою роботу та проєкти в кіно.

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Патрік Шварценеггер у стильній фотосесії для Numero Netherlands

Як відомо, чоловік активно знімається в кіно та займається благодійними справами.

Патрік позував фотографу Агаті у стильних образах з вовни та трикотажу, яскраво-жовтих та рожевих костюмах та навіть спідниці. Актор неодноразово працював моделлю, тому під час зйомок почував себе більш ніж впевнено.

Патрік у стильних образах для Numero Netherlands: яскраві фото

Робота в кіно

Нещодавно Патріка Шварценеггера можна було побачити у серіалах HBO Max "Сходи" (The Staircase), який вийшов у травні 2022 року, а також Amazon "Список терміналів" (The Terminal List), прем’єра якого відбулася у липні цьогоріч. В останньому разом з ним знявся Кріс Пратт, який постав виконавчим продюсером серіалу.

Про "Сходи":

"Я був великим шанувальником документальної картини про американського письменника Майкла Петерсона (навколо якого розвивається історія у серіалі "Сходи", – 24 канал). Коли я отримав електронний лист із прослуховуванням для проєкту HBO Max, я був у захваті. Акторський склад просто неймовірний. Тож для мене було величезною честю працювати з усіма ними", – зізнався він.

Про "Список терміналів":

"Проєкт заснований на дійсно приголомшливій серії книг, які написав Джек Карр, колишній морський котик. А мій швагер Кріс Пратт втілив цю історію в життя за допомогою цієї серії Amazon. Це щось подібне до психологічного трилера з дією, про морського котика, місія якого скомпрометована, і в ньому багато різних ситуацій. У ньому є шалені психологічні повороти, яких ви ніколи не очікували. І є купа людей, шанувальників серії книг".

Патрік зіграв у проєкті роль Донні Мітчелла, наймолодшого члена підрозділу. "Для мене було просто честю працювати з усіма цими справжніми морськими котиками. В Америці це люди найвищого рівня у збройних силах. Ми працювали з ними й бачили їх мислення, як вони тренуються, як вони працюють".