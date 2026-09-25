Пішов слідами мами: 18-річний син Меттью Макконагі дебютував на подіумі Vogue

Схоже, у родині Меттью Макконагі одного Голлівуду вже замало. Його старший син Леві Макконахі вирішив перевірити, як сімейна харизма працює не перед кінокамерою, а на подіумі – і вперше пройшовся runway під час Vogue World: Milano 2026.

Як розповідає 24 Канал, його мама, Каміла Алвес Макконахі, свого часу працювала моделлю. Тож вибирати, чиїми стопами йти, хлопцю особливо не доводиться – можна одразу обома.

22 вересня 18-річний Леві вийшов на подіум Vogue World у Мілані, який цього року відбувся у знаменитій Галереї Вітторіо Емануеле II. Для першого runway-досвіду йому дістався далеко не скромний образ – хлопець представляв Prada.

У Vogue Italia також помітили очевидну схожість Леві з батьком і навіть порівняли його з образом Макконахі у романтичній комедії "Як позбутися хлопця за 10 днів".

У моді він уже не зовсім новачок

Називати Леві абсолютним дебютантом модної індустрії все ж не варто. Ще у 2025 році він з'явився у кампанії Dior Homme, а також відвідав чоловічий показ Dior у Парижі. Однак Vogue World у Мілані став саме його першим виходом на подіум як моделі.

До того ж модою інтереси сина Макконахі не обмежуються. Леві вже встиг спробувати себе й у кіно. Він дебютував як актор у трилері "Загублений автобус", де зіграв разом зі своїм батьком. Сам хлопець раніше визнавав, що відоме прізвище створює додатковий тиск, тому хоче доводити, що отримує ролі не лише завдяки родині.

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