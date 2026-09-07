"Син Джеймса Бонда" підкорює світ розкоші: чим здивував і як виглядає 25-річний Періс Броснан

Бути сином Джеймса Бонда – це, звісно, непоганий старт у житті. Але 25-річний Періс Броснан, схоже, вирішив не обмежуватися прізвищем, яке саме по собі відкриває чимало дверей, і зробив власний крок у світ автомобільної розкоші.

Як повідомляє HELLO, Періс увійшов до офіційного складу суддів Salon Privé Concours 2026 – престижного конкурсу автомобілів, який проходив на території Бленгеймського палацу. Там йому довірили оцінювати справжні автомобільні раритети – від Maserati 8C 3000 1932 року до легендарного McLaren F1. Періс поділився фотографіями з конкурсу та розповів, що для нього це був дуже цінний та особливий досвід.

Захоплення "сина Джеймса Бонда"

Періс давно цікавиться автомобілями. Цього року він навіть взяв участь у проєкті BMW, вирушивши Європою на класичному BMW M3 Cabrio E30. Його маршрут пролягав через Мюнхен, озеро Гарда, П'яченцу, Канни, Монте-Карло, Монцу та Черноббіо.



Періс Броснон / Фото Інстаграм



Втім, автомобілі – далеко не єдине захоплення Періса. Як і його батько, він займається мистецтвом, зокрема живописом. Раніше син розповідав, що саме Пірс сильно вплинув на його творчість: вони разом малюють, а в дитинстві хлопець часто відвідував із родиною художні музеї.

Тим часом син іншої голлівудської зірки, Різ Візерспун, також пробує прокласти власний шлях у кіно. 22-річний Дікон Філіпп приєднався до акторського складу майбутньої романтичної комедії Netflix.