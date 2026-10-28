Не лише син Залізної людини: спадкоємець Роберта Дауні-молодшого отримав головну роль у кіно

Поки Роберт Дауні-молодший готується до чергового тріумфу у всесвіті Marvel, його 33-річний син Індіо вирішив нагадати, що акторський талант у цій родині, ймовірно, передається у спадок. І хоча до слави Залізної людини йому ще далеко, перший серйозний крок уже зроблено.

Старший син Роберта Дауні-молодшого, Індіо Дауні, отримав свою першу головну роль у повнометражному фільмі. Як повідомляє PEOPLE із посиланням на власні джерела, молодий актор зіграє у незалежній чорній комедії "Кохання з першого погляду у Відні", присвяченій залежності, коханню та саморуйнуванню.

Що відомо про новий фільм сина Роберта Дауні-молодшого

Індіо втілить музиканта Демієна, який намагається впоратися із залежністю та складними стосунками. Події розгортатимуться у підпільному світі Лос-Анджелеса, де наркотики, музика та небезпечні знайомства поступово руйнують життя головного героя.

Стрічка стане екранізацією роману Раяна Леоне. Режисером і сценаристом виступить Вілл Де Лос Сантос, а одним із продюсерів – Кріс Генлі, який раніше працював над "Американським психопатом".

До речі, для Індіо тема фільму доволі особиста. У минулому він сам боровся із залежністю та відкрито розповідав про свій шлях до тверезості. У 2023 році музикант зізнався, що вже 18 місяців не вживає наркотиків і поступово змінює своє життя.

Цікаво, що Індіо вже з'являвся на екрані разом зі знаменитим батьком у фільмі "Поцілунок навиліт" 2005 року. Також він знімався у стрічці "Наслідки" 2026 року з Кіану Рівзом.

Однак більшу частину свого творчого шляху хлопець присвятив музиці. За його словами, саме батько свого часу надихнув його займатися творчістю.

Зйомки "Кохання з першого погляду у Відні" заплановані на березень – квітень 2027 року в Лос-Анджелесі. Дату прем'єри поки не оголосили.

Раніше повідомлялось, що син зірки "Гострих картузів" теж зібрався в актори.