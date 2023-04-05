З першим латинським супергероєм: вийшов трейлер нового фільму "Синій жук"

Компанія Warner Bros. Pictures показала перший трейлер супергеройського комедійного екшну "Синій жук" (Blue Beetle). Головну роль зіграв Ксоло Марідуенья. У кіновсесвіті DC він стане першим латиноамериканським супергероєм.

Окрім Ксоло Марідуенья, відомого за ролями Мігеля Діаса в серіалі Netflix Cobra Kai та Віктора Грема в проєкті NBC Parenthood, у фільмі зіграють: Адріана Барраза, Даміан Альказар, Ельпідія Каррійо та інші. Фільм зняв пуерто-риканський режисер Анхель Мануель Сото, який прославився соціальною драмою "Королі Шарм-Сіті" у 2020 році. Продюсером картини став Джон Рікард.

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"Синій жук": зйомки, сюжет і трейлер

В листопаді 2018 року компанії Warner Bros. Pictures і DC Films розпочали розробку фільму про Хайма Рейєса, а сценарій написав Гарет Даннет-Алкосер. Зев Форман був виконавчим продюсером проєкту, який планувалося створити як перший фільм DCEU з латиноамериканцем у головній ролі. У межах стрімінгового сервісу HBO Max DC Films планувала випускати кілька середньобюджетних фільмів на рік, включаючи "Синього Жука".

У квітні 2021 року фільм потрапив до списку фільмів DC, які мали вийти у 2022 або 2023 роках. Початок зйомок планувався на початок 2022 року, але вони стартували 25 травня 2022 року в Атланті та планується також в Ель-Пасо.

У центрі події фільму – Хайме Рейєс (Ксоло Марідуенья) – випускник коледжу, який повертається до рідного дому, сповнений надій на майбутнє. Однак, дім став не тим місцем, яким він його пам’ятає. У пошуках свого призначення, Хайме несподівано стає власником Скарабея – давньої реліквії інопланетних біотехнологій. Скарабей обирає його своїм симбіотичним господарем та дарує неймовірний обладунок. Тепер Хайме має надзвичайні та непередбачувані здібності, які назавжди змінюють його життя. Він стає супергероєм під ім’ям "Синій Жук".

В українських кінотеатрах фільм вийде 17 серпня 2023 року.

"Синій жук": дивіться трейлер