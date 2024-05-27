Знову скандал: українці різко відреагували на Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю

Нарешті завершився 77 Каннський кінофестиваль. Він тривав з 14 по 25 травня. У суботу, 25 травня, в Каннах оголосили повний список переможців.

Золоту пальмову гілку отримала комедія Шона Бейкера "Анора", в якій знімалися російські актори. Це рішення викликало обурення серед українців.

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Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю отримав фільм "Анора"

Журі Каннського кінофестивалю 2024 віддало головну нагороду Канн – Золоту пальмову гілку – романтичній комедії "Анора" американського режисера Шона Бейкера.

Фільм розповідає про стриптизерку та російського олігарха. Головні ролі в цьому американському фільмі виконали російські актори Марк Ейдельштейн, Юрій Борисов, Дар'я Екамасова, Олексій Серебряков, Карен Карагулян, Ваче Товмасян та Альона Гуревич. Головну роль зіграла американська акторка Майкі Медісон.

Українці гостро відреагували: у чому причина

Українці різко відреагували на присудження нагороди фільму, що розповідає про Росію та за участі російських акторів. Ба більше, церемонія оголошення переможців відбулася в той самий день, коли російські окупанти завдали удару двома керованими авіабомбами по торговельному центру "Епіцентр" у Харкові.

У коментарях під дописом про перемогу фільму "Анора" українці та інші прихильники Каннського кінофестивалю зазначили, що актор Юрій Борисов з'явився у російському пропагандистському фільмі "АК-47", зйомки якого відбувалися в окупованому Росією Криму. Крім того, 22-річний Марк Ейдельштейн брав участь у пропагандистському фільмі про Другу світову війну "Праведник".

Майже до кожного коментаря користувачі додають хештег #russiaisaterroriststate, щоб нагадати, що Росія – країна-терорист, яка вбиває мирне населення України.