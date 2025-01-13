Серйозно осоромилась через мову: що відомо про зірку "Тіней забутих предків" Ларису Кадочникову

Лариса Кадочникова – українська акторка театру і кіно, лауреатка Державної премії України ім. Тараса Григоровича Шевченка (1991) та народна артистка України (1992). Вона здобула визнання як одна з найвидатніших представниць українського кінематографа та театрального мистецтва.

Однак нещодавно Лариса Кадочникова опинилась у центрі публічної критики через інцидент, що стався на церемонії вручення премії Національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова. Під час заходу акторка відмовилась переходити на українську мову, що викликало широкий резонанс серед громадськості.

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Що відомо про Ларису Кадочникову, яка оскандалилась через мову

Наразі Ларисі Кадочниковій 87 років. Народилася акторка в Москві. У 1963 році Лариса Кадочникова здобула широке визнання після того, як зіграла одну з ключових ролей у фільмі Сергія Параджанова "Тіні забутих предків". Цей фільм став культовим і важливим етапом у розвитку українського кінематографа, а роль Кадочникової принесла їй популярність.

"Тіні забутих предків": дивіться онлайн трейлер фільму

З 1964 року Кадочникова стала акторкою Національного академічного драмтеатру імені Лесі Українки, де згодом виконала багато ролей, що стали знаковими в українському театральному мистецтві. Її творчість охоплює як класичні, так і сучасні постановки.

Лариса Кадочникова не лише акторка, а й художниця, яка пише картини. Виставки її робіт проводилися по всьому світу, і вона здобула визнання не лише серед кінематографістів, а й серед мистецької спільноти.

На початку повномасштабної війни Росії проти України, Кадочникова вирішила не евакуюватися з Києва, а залишитися в столиці. Ба більше, вона стала головною героїнею документального фільму Дмитра Томашпольського "Лариса Кадочникова. Війна" (2022). Цей фільм отримав високу оцінку на Українському міжнародному кінофестивалі у Великій Британії "ПТАХ". Стрічка здобула відзнаку "Найкращий документальний фільм про війну".

"Лариса Кадочникова. Війна": дивіться фільм онлайн

Варто відзначити, що Лариса Кадочникова залишається єдиною акторкою, яка досі виступає російською мовою. Вона пояснює це тим, що не в змозі змінити свою мовну практику після стількох років кар'єри. Ба більше, сама Кадочникова не соромиться зізнатися, що у фільмі "Тіні забутих предків" вона виконувала свою роль російською мовою, а згодом її переозвучували українською мовою.

Мовний скандал з Ларисою Кадочниковою: що сталося

Мовне питання стало темою обговорення після скандалу, який стався під час церемонії вручення премії Національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова. На заході акторка відмовилася перейти на українську мову, що викликало обурення серед численних українців.

Такі заяви привели до того, що в соціальних мережах почали активно обговорювати можливість позбавлення Лариси Кадочникової її державних нагород. Для усіх свідомих громадян мова є важливим символом національної єдності, і тому відмова акторки від переходу на українську мову викликала гостру реакцію в суспільстві.